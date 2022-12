Ale Capetillo heredó el estilo de Biby Gaytán y lo confirma en mini vestido de lentejuelas

Alejandra Capetillo, conocida como Ale en redes sociales, es hija de los actores Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, y desde hace unos años la joven ha dejado ver que heredó toda la belleza y el estilo de su madre, como lo confirmó con una reciente publicación en la que se lució con un mini vestido de lentejuelas, esto a sólo unos días de que la actriz se dejará ver en el programa Hoy en un outfit similar.

"Esta mañana recibimos a nuestra querida @bibygaytan quien dio vida a #Triki en @quieneslamascara ¡Nos encantó!", escribieron en la cuenta oficial de Instagram del matutino de Televisa para publicar una fotografía en la que se puede ver a la también cantante posando desde el foro con un coqueto look en el que combinó un vestido rojo brillante con medias negras, atuendo con el que una vez más se corona como una de las artistas mejores vestidas.

Biby Gaytán deslumbra en vestido brillante. Foto: IG @programahoy

Ale Capetillo se luce en lentejuelas como Biby Gaytán

A través de su cuenta de la plataforma de Meta, la joven que actualmente vive en España, se luce con los mejores atuendos, algo que comparte con su mamá, quien es una de las famosas que deslumbra por su forma elegante y sofisticada de vestir a sus 50 años, imágenes con las que la hija de Capetillo deja ver que además de heredar la belleza de Gaytán, también sigue sus pasos en su estilo.

"Editorial moment with (momento editorial con) @anafeherrero" y "Chicoooooos ayúdenme a escoger mi look para las próximas fiestas... Todos los looks son de @windsorstore pero son tan diferentes que no sé con cual irme!!", son las frases con las que Alejandra acompañó las imágenes en las que se le puede ver luciendo un mini vestido de lentejuelas en color negro, que combinó con una gabardina, recordando el reciente look que dejó ver su mamá.

La hija de la famosa pareja de artistas, decidió no seguir los pasos de sus padres en el medio del espectáculo, a diferencia de sus hermanos mayores, Ana Paula y Eduardo Jr., quienes ya debutaron en una serie de televisión. Sin embargo, Ale se ha convertido en una influencer en redes sociales, principalmente Instagram, desde donde comparte con sus miles de seguidores consejos de belleza, moda y estilo de vida.

Ale Capetillo conquista las redes en coqueto look de lentejuelas. Foto: IG @alecapetilloga

Actualmente la joven trabaja y reside en España, en donde ya tiene más de un año viviendo, país en el que encontró el amor, pues mantiene una relación con un joven que parece no ser del agrado de sus papás, como se supo hace unos meses por las declaraciones de una persona allegada a la familia, sin embargo, la hija de los artistas ha demostrado que no le importan las críticas y sigue mostrando su feliz relación.

Alejandra, que cumplió 23 años el pasado 4 de noviembre, tiene interés en el mundo de la moda, razón por las que decidió irse a probar suerte al país europeo, y dejar México, y a su familia, a quien asegura que extraña mucho, pues siempre ha dejado ver que tiene una excelente relación, y de hecho regresa a nuestro país para pasar las fiestas decembrinas, aunque todavía no ha revelado si vendrá sola o acompañada.

La joven es muy activa en sus redes sociales, y a la fecha suma más de 495 mil seguidores en Instagram, plataforma en la que cada día sorprende y cautiva al lucirse con bellos looks y dar cátedra de moda para las mujeres jóvenes, en la que también ha confirmado que es muy bella y que sigue los pasos de su mamá para convertirse en un ícono de moda.

La hija de la actriz y cantante conquista las redes. Foto: IG @alecapetilloga

SIGUE LEYENDO:

FOTOS | Biby Gaytán a sus 50 años se coloca como la famosa con más estilo y clase del espectáculo

Ale Capetillo, hija de Biby Gaytán, se luce en vestido de novia y desata rumores de boda