Ale Capetillo, hija de Biby Gaytán, se luce en vestido de novia y desata rumores de boda

Ale Capetillo es hija de los actores Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, y aunque no decidió seguir los pasos de sus famosos padres, es considerada como una influencer de moda y estilo de vida, por lo que recientemente colaboró con una revista y se lució en vestido de novia, desatando rumores de una posible boda con su actual novio, Nader, un joven originario del Líbano que ya la llevó a conocer a su familia.

La tercer hija de los artistas decidió no ser parte del medio del espectáculo, a diferencia de sus hermanos mayores, Ana Paula y Eduardo Jr., quienes ya debutaron en series para la plataforma de streaming Netflix. Sin embargo, Ale se ha convertido en una influencer en redes sociales, principalmente Instagram, desde donde comparte con sus miles de seguidores su vida desde España, país en el que ya tiene más de un año viviendo.

Ale Capetillo se luce como hermosa novia

A través de su cuenta de la plataforma de Meta, la joven se luce con los mejores atuendos, algo que comparte con su mamá, quien es una de las artistas que deslumbra por su forma elegante y sofisticada de vestir a sus 50 años, y algo en lo que también coincide con Biby Gaytán son sus portadas de revista, como lo dejó ver recientemente al ser la imagen de la edición de novias de Hola México.

Ale se lució como una bella novia. Foto: IG @alecapetilloga

"Y si no nos casamos por lo menos el @hola_mx ya me dejo verme de blanco. Equipazo: @anton.cornelis @georgina__villa @zuritapedro @raquelcostales_ @anafeherrero @carlotadrb", escribió Alejandra para compartir un video en el que se le ve frente a un espejo y recibiendo instrucciones, enfundada en un vaporoso vestido blanco con el que conquistó a sus fans, sin embargo, no pudo evitar los comentarios acerca de una posible boda.

"En este especial de ¡HOLA! Novias -ya disponible-, no te pierdas a Alejandra Capetillo presentando las tendencias nupciales más espectaculares de la temporada con Madrid como telón de fondo. #alecapetillo #novias #holanovias", fue como la publicación dio a conocer otras imágenes que fueron replicadas por la hija de Eduardo Capetillo, en las que se observa la portada y otras fotografías en las que deslumbra con los atuendos blancos y glamurosos.

Actualmente Ale estudia y trabaja en España, en donde ya tiene más de un año de residir, país en el que encontró el amor, pues mantiene una relación con Nader Shoueiry, quien parece no ser del agrado de sus papás, como se supo hace unos meses por las declaraciones de una persona allegada a la familia, quien asegura que los artistas no quieren que se case, pues el hombre es 13 años mayor y profesa otra religión.

La hija de Biby Gaytán es portada de Hola México. Foto: IG @alecapetilloga

Alejandra, que cumplió 23 años el pasado 4 de noviembre, tiene interés en el mundo de la moda, razón por las que decidió irse a probar suerte al país europeo, y dejar México, y a su familia, a quien asegura que extraña mucho, pues siempre ha dejado ver que tiene una excelente relación y así lo confirmaron con los comentarios que dejaron en la publicación de la revista su mamá y su hermana, quienes no dejaron de admirar su belleza.

La joven es muy activa en sus redes sociales, y a la fecha suma más de 495 mil seguidores en Instagram, plataforma en la que cada día sorprende y cautiva al lucirse con bellos looks y dar cátedra de moda para las mujeres jóvenes, pero en la que también ha declarado que por el momento no tiene planes de boda con su novio, aunque los rumores son constantes.

La joven influencer se lució en sofisticados looks nupciales. Foto: IG @alecapetilloga

