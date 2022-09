Alejandra Capetillo, hija de Biby Gaytán, deja callados a sus "haters" que critican su estilo

Alejandra Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, está probando suerte en el mundo de la moda, pues se ha colocado como una influencer de estilo en Instagram, a pesar de que es muy querida por sus fanáticos, no se ha salvado de las críticas, sin embargo, ha sabido cómo contestarle a sus "haters", de una forma en que los deja callados.

Ale, como le dicen de cariño sus familiares y amigos, decidió no seguir los pasos de sus padres en la industria del entretenimiento, pues a diferencia de sus hermanos Ana Paula y Eduardo Capetillo Jr., quienes ya debutaron en series de Netflix, ella prefirió el mundo de la moda y el estilo como una carrera, por ello viajó a España para trabajar y estudiar en aquello que le apasiona.

Ale Capetillo le contesta a sus "haters"

La creadora de contenido ha utilizado su cuenta de Instagram para mostrar las mejores combinaciones y las prendas que serán tendencia cada temporada. Y aunque ha gustado mucho su estilo, por lo que ha conseguido 487 mil seguidores en la plataforma, también ha cautivado la atención de los "haters", quienes comentan sus publicaciones para dejarle mensajes negativos.

Sin embargo, esto no la desanima, pues también ha aprovechado para contestarles. En una de sus publicaciones en la que mostró un clip de cómo llevar las pashminas esta temporada recibió algunos comentarios negativos como: "Que hueva su look", "súper x" y "De hueva", por lo que no dudó en responder son tan sólo algunos emojis de carita bostezando y algunos sonriendo.

La hija de los ex integrantes de Timbiriche no se molestó en contestar más que eso, pues decidió demostrar que no le interesan sus comentarios, evitando así más discusiones y dejando callados a sus críticos. En tanto, sus admiradores le mostraron su apoyo: "Que risa q aquí están unas viendo nada más pa’ criticar" y "Ni les des importancia a sus comentarios, toma solo lo bueno, que de lo malo solo habla la calidad de la persona que lo escribe".

Por su parte, Alejandra Capetillo sigue subiendo contenido a su cuenta de Instagram, en donde además de dar cátedra de estilo para las jóvenes, también da mensajes de amor propio y reflexiones sobre la vida, como por ejemplo el más reciente clip en donde habló sobre cómo no perder los objetivos a pesar de los obstáculos, algo que muchos tomaron también como una respuesta para sus críticos.

Ale es hija del matrimonio de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, quienes además tienen otros cuatro hijos: Ana Paula, Eduardo y los gemelos Manuel y Daniel. Hasta el momento, los únicos que han mostrado interés en el espectáculo son los mayores, que ya comienzan a formar su propio camino en la actuación y en la música.

