Geraldine Bazán disfruta las fechas decembrinas desde las Bahamas y con un seductor bikini en la playa

Muchas celebridades aprovecharon las vacaciones decembrinas para viajar a paradisiacos lugares, alejarse del disturbio y frío de la ciudad, este es el caso de Geraldine Bazán, una de las actrices más importantes en México, la popular mujer lució su belleza desde las Bahamas y aprovechó para compartir algunos de sus momentos en redes sociales.

Con una serie de imágenes en las que aparece la playa de fondo, la estrella de 39 años originaria de Ciudad de México se ganó los suspiros de sus más de 5.5 millones de personas que la siguen en Instagram, pues muchos reconocen que además de guapa, también tiene una gran silueta que resaltó en el bañador rosa que lleva puesto.

“au natural. El mejor estado es la imperfección… Todos somos imperfectos, claro intentamos mostrar siempre nuestra mejor versión y estas fotos me parece muestran la mía… Sin mucho maquillaje, despeinada sin luces o retoque en las fotos. Es lo qué hay y me gusto”, escribió y destacó que no había algún tipo de edición en las gráficas.