Geraldine Bazán presume su figura con delicado conjunto ideal para celebrar Navidad en la playa

Geraldine Bazán es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo, pues se ha ganado al público con su talento y belleza que no duda en presumir a través de redes sociales con atuendos dignos de replicar. Como el que usó para sus más recientes vacaciones en la playa y que es ideal para celebrar Navidad en este paradisiaco destino.

La actriz ha mostrado en más de una ocasión que una de sus actividades favoritas es viajar, por ello, junto a sus hijas ha visitado algunos de los destinos más populares del mundo como España y París en donde el estilo siempre fue parte fundamental, motivo por el que se ha convertido en referente de moda.

Esta vez la actriz optó por un destino que la alejara de las bajas temperaturas propias de la temporada y para celebrar Navidad por adelantado viajó a la playa en un elegante crucero, aunque una vez más no perdió la oportunidad de presumir su escultural figura con un delicado conjunto den tonos azul que va a juego con el mar y que brinda mayor brillo a su look haciendo honor a la frase “menos es más”.

Se trata de un conjunto tipo marinero que consta de una falda larga y un crop top con escote diamante y mangas abultadas. Su diseño en líneas le da mayor movimiento al look y añade el toque divertido de la prenda, todo sin dejar de lado la elegancia y sensualidad que tanto caracteriza a Geraldine Bazán.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto

La actriz, de 39 años, se mantiene alejada de la polémica que protagoniza su exesposo y padre de sus hijas por un supuesto triángulo amoroso con su compañera de escena en “Mi camino es amarte”, Sara Corrales, y los rumores de ruptura con Irina Baeva.

Al respecto, la actriz no ha evitado ser cuestionada sobre la relación que tiene con su expareja y en un encuentro con los medios retomado por la periodista Berenice Ortiz para su canal de YouTube expresó que llevan una relación cordial, siempre en comunicación por el bienestar de sus hijas.

“Nosotros hablamos siempre, somos padres de dos niñas y no vamos a dejar de hablar nunca (…)”. Mientras que el actor indicó para “Despierta América”: “Estamos muy bien, ya ha pasado mucho, mucho tiempo. Siempre lo he dicho, mientras yo esté bien, mis hijas van a estar bien y mientras su mamá esté bien, mis hijas van a estar bien y siempre he dicho que mis hijas son una prioridad para todos, para su mamá, para mí, para toda la familia”.

SIGUE LEYENDO:

Geraldine Bazán se corona como reina de la playa en ajustado bikini negro

3 FOTOS que demuestran que la hija de Geraldine Bazán es idéntica a su mamá