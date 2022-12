Toma aire antes de conocer a la hermana mayor de Maribel Guardia

Maribel Guardia es una cantante, actriz y conductora de televisión que es considerada como una de las celebridades más importantes del mundo del espectáculo de nuestro país. A sus 63 años, continúa demostrando que la edad no es un impedimento para presumir su belleza. Sin embargo, no tuvo una infancia fácil, teniendo en cuenta que perdió a su madre cuando era muy chica y quien tuvo que hacerse cargo fue su hermana mayor. En las redes sociales presentó a una de las personas más importantes en su vida.

En los últimos días, Maribel Guardia llevó preocupación a sus fanáticos porque anunció que tendrá que ser operada de un tumor. Sin embargo, tras realizarse una biopsia, se detectó que el tumor era benigno y pese a la noticia, se mostró optimista por la futura intervención y descartar así cualquier enfermedad de gravedad. Por otra parte, la actriz confesó que en su familia ya ha habido problemas de este tipo, teniendo en cuenta que su madre falleció a causa de cáncer.

Maribel Guarda, actriz de origen costarricense. Fuente Instagram @maribelguardia

Maribel Guardia, actriz costarricense comenzó su carrera participando de varios concursos de belleza, donde logró ser Miss Costa Rica y luego una de las finalistas de Miss Mundo. Debido a esto, fue contratada por Televisa para protagonizar diversas telenovelas y estar al frente de varios programas en la pantalla chica.

Conoce a la hermana mayor de Maribel Guardia

Una de las personas más importantes en la vida de Maribel Guardia es su hermana mayor, Vilma Chacón quien tuvo que adoptar el rol de madre adoptiva debido al fallecimiento de su madre biológica cuando era chica a causa de un cáncer. En varias entrevistas, la actriz de 63 años confesó: “Mi hermana me llevó con ella, me crió, me educó y ha sido una mujer extraordinaria en mi vida. Ella estaba casada y tengo un sobrino que tenía mi edad”.

Vilma Chacón, hermana mayor de Maribel Guardia tiene 81 años y ha tenido que pasar diversos obstáculos en su vida, porque ha sido diagnosticada con cáncer de estómago hace algunos años, y en el último tiempo le diagnosticaron cáncer de mama, por lo que se encuentra realizando el tratamiento de quimioterapia.

