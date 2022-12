Maribel Guardia confirma por qué es la conductora más bella de la televisión con su gran figura

Maribel Guardia es una actriz, presentadora de televisión y cantante costarricense que es considerada una de las grandes referentes del mundo del espectáculo y que si bien no nació en nuestro país, fue adoptada por los televidentes y logró ganarse el corazón de todos. La ex Miss Universo tiene 63 años y es una de las mujeres más hermosas de todas y cada vez que puede lo demuestra a través de las redes sociales. En su cuenta de Instagram, la conductora enamoró a todos con un coqueto look.

La carrera de Maribel Guardia comenzó dentro del modelaje donde a los 19 años fue nombrada como Miss Costa Rica y ese mismo año participó del concurso Miss Universo, con sede en Acapulco y si bien no se quedó con el primer puesto, obtuvo el título de Miss fotogénica que fue otorgado por la prensa. A raíz de este reconocimiento, Televisa le ofreció una beca para estudiar actuación, canto y baile y al culminar sus estudios, hizo su debut en la pantalla chica.

Maribel Guardia participó de Miss Mundo a fines de los '70. Fuente Instagram @maribelguardia

En los últimos días, Maribel Guardia comunicó una noticia que dejó en shock a todos sus fanáticos y es que el próximo año deberá pasar por el quirófano luego de que le hayan detectado una anomalía, es decir, un tumor. Sin embargo, trajo tranquilidad a sus seguidores y agregó: “No hay nada de que preocuparse, gracias a Dios me hice la biopsia y no es delicado”.

En su cuenta de Instagram donde tiene más siete millones y medio de seguidores, Maribel Guardia se encargó de demostrar porqué es una de las conductoras más hermosas que tiene la televisión y lo hizo luciendo un coqueto look, ideal para el entrenamiento físico. La actriz de 63 años confirmó que sigue teniendo una figura espléndida.

Maribel Guardia y su coqueto look. Fuente Instagram @maribelguardia

Maribel Guardia es una de las celebridades con mejor cuerpo en el mundo del espectáculo y cada vez que tiene la posibilidad lo confirma en sus redes sociales, ya sea luciendo algún ajustado vestido o traje de baño, o mediante un baile que deja a todos sus seguidores sorprendidos y enamorados.

Maribel Guardia tiene un cuerpo increíble a los 63 años. Fuente Instagram @maribelguardia

