Desde el piso, Maribel Guardia impacta a sus 63 con arriesgado minivestido

Uno de los nombres más icónicos si de moda y belleza se trata es el de Maribel Guardia, quien desde muy jovencita cautivó a todos, en especial luego de ganar el título de Miss Costa Rica que la llevó a la mira mundial; sin embargo, con el paso de los años ha demostrado que su popularidad no ha llegado a su fin y que los 60 son los nuevos 20. En redes sociales la guapa actriz y cantante es todo un éxito, pues sus fans de todas las edades no dejan de celebrar lo hermosa y fashionista que es, ya que casi todos los días sorprende con looks de impacto y entre ellos algunos bastante arriesgados.

En esta categoría de "arriesgado", Maribel Guardia dio mucho de qué hablar este fin de semana, pues compartió una foto posando desde el piso para presumir no sólo su envidiable figura a los 63 años, sino también un minivestido negro con el que cautivó a muchos por un pronunciado escote en la zona de la blusa y una coqueta abertura en la falda que deja poco a la imaginación. Por supuesto, en cuestión de minutos su publicación superó los más de 15 mil me gustas y cientos de comentarios halagando su hermosura.

A través de su cuenta oficial de Instagram. donde acumula 7.8 millones de seguidores, la actriz compartió una foto en la que recostada en el suelo presumió su belleza y envió un importante mensaje de amor propio con el que nuevamente demostró que la edad no es impedimento ni para el amor ni mucho menos para lucir un minivestido de la forma más icónica. Y es que el diseño destaca por ser entallado a la figura y así destacar cada una de las curvas del cuerpo, además de un escote en "V" que resalta los atributos.

Así elevó la temperatura Maribel Guardia. (Foto: IG @maribelguardia)

La prenda cuenta con un par de tirantes brillantes con los que la ex de Johan Sebastian cautivó en la red y que hacen el match perfecto con el arriesgado escote. Asimismo, el largo de la falda resulta muy imponente por ir a medio muslo y así dejar a la vista unas piernas de impacto. Por supuesto, no es lo único notable, pues el minivestido también cuenta ccon una abertura lateral acompañada con una cinta blanca que le da un toque bastante coqueto a la imagen entera.

En su cátedra de moda, Maribel Guardia también lució un par de sandalias de tacón y en las que el brillo se hace presente para completar los tirantes del vestido. Por otro lado, para terminar de cautivar con su belleza, dejó su melena suelta y con un estilo desenfadado para dar mayor volumen; mientras que para su maquillaje mantuvo la discreción y elegancia consiguiendo que sus ojos fueran los grandes protagonistas.

"Nadie se enamora de ti por tus falsas cualidades, todos se enamoran de ti por tus sinceros defectos", escribió la famosa para acompañar su sesión de fotos desde el piso. Por su parte sus fans la llenaron de halagos con comentarios como "hermosa", "diosa, "la más hermosa", "es divina", "no encuentro las palabras apropiadas para describir tu belleza" y "la más hermosa del mundo".

