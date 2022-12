Hermana de los Dos Carnales defiende a su sobrino y se va contra los habitantes de San Pedro

En gran polémica se han visto envueltos los hermanos Quezada, lideres de Los Dos Carnales después de un video que salió a la luz en donde una integrante de su familia hace un anuncio importante para toda la comunidad de San Pedro de las Colonias, Coahuila de donde son originarios.

Mariela Quezada, nombre de la hermana de Poncho e Imanol utilizó sus cuentas para decirle a la gente de su comunidad que estaba muy enojada por la serie de comentarios que se desataron contra uno de sus sobrinos (hijo de Poncho), ya que en la fiesta de cumpleaños que se llevó a cabo el pasado fin de semana acudieron diversos elementos de la Policía Municipal, porque uno de los grandes sueños del niño es dedicarse a dicha profesión, así que llegaron de sorpresa.

Según Mariela, esta acción no fue bien vista por las personas de San Pedro, quienes empezaron a crear una serie de rumores y especulación en torno a lo que había pasado en la fiesta infantil, expresando que el problema es por el peso de su apellido y la fama de los músicos.

Otra de las cosas que contó es que los elementos de seguridad le llevaron algunos regalos al pequeño. Tales como pastel y juguetes, pero puntualizó que no se le dio ninguna retribución económica a cambio y que la acción fue por querer cumplir con el festejado.

"No se les pagó absolutamente nada y que hayan comprado un pastel o un juguete no va a acabar con sus impuestos que tanto dicen. No creo que 500, 600 pesos o mil pesos vaya acabar con los impuestos de los sampetrinos porque muchos ni el agua pagan, están endeudados con el municipio porque no pagan, entonces no vengan ahorita a hablarnos de que los impuestos y que la fregada”, agregó mientras temblaba de coraje.