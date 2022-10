Los Dos carnales confiesan que sufrieron discriminación al comienzo de su carrera ¡se burlaban de su sombrero!

Los Dos Carnales ahora gozan de fama internacional, su imagen y canciones son conocidas en todo México y Estados Unidos e incluso hay quienes imitan su estilo para vestir y el porte con el que utilizan el sombrero, pero Imanol y Poncho Quezada, vocalistas de la agrupación contaron que no siempre tuvieron el éxito que disfrutan en la actualidad y que en sus inicios hubo quienes los criticaron fuertemente por algunas de sus decisiones.

Las estrellas del regional mexicano expresaron que cuando empezaban no había oportunidades como las que ahora tienen y que en estaciones de radio los hacían menos cuando no eran tan conocidos, describieron que fue su amigo Alexander García “El Fantasma”, quien estuvo con ellos y los llevaba a las entrevistas que lo invitaban para que también se dieran a conocer y que no fueran discriminados.

"El Fantasma" los apoyó mucho en su carrera. FB/losdoscarnales

“Ni siquiera nos pelaban, llegábamos y para ‘El Fanta’ toda la atención y él nos decía ‘vénganse para acá, estos vatos vienen conmigo”, aseguran Poncho e Imanol, también mencionaron que García los hacía lucir en donde tenía oportunidad.

Los jóvenes originarios de San Pedro de las Colonias en el estado de Coahuila mencionaron que siempre han sido “almas viejas”, pues con este concepto se refieren a personas que les gusta escuchar música de antaño y portar ropa con moda que se usaba hace mucho tiempo, dijeron que hubo personas que se burlaron de la manera con el que usan el sombrero.

“No es por nada y lo digo aquí, cuando salimos nosotros no había tantos colegas que usaran el sombrero así, antes se burlaban, ‘pinchi sombrero’”, declararon los artistas quienes recordaron que tiempo atrás algunos de los famosos vaqueros también tenían esa característica del accesorio, entre ellos los hermanos Almada.

Portan el sombrero como Los hermanos Almada. FB/losdoscarnales

Lo nuevo de Los Dos Carnales

Hace unos días se dio a conocer que estrenaron el tema “La discusión fue una Yegua”, un éxito en voz de Los Cadetes de Linares en el año 1995, y que Los Dos Carnales quisieron incluir en su disco “Corridos Para Valientes VOL. 1”, que corresponde a una recopilación de melodías de los intérpretes de antes.

Desde un comunicado de AfinArte Music, oficina que cobija la carrera de la agrupación y de El Fantasma, se dijo que el sencillo significa mucho para ellos, ya que, en ella plasman el reconocimiento que le brindan a una gran institución musical como lo son los cantantes de temas como “No hay novedad”, “Dos amigos” y “Las tres tumbas”.

“Los Cadetes de Linares los han inspirado para su carrera, también, en ella, cantan la historia de Francisco I. Madero y La Revolución Mexicana, tema histórico con el que los hermanos Quezada crecieron desde muy pequeños ya que, San Pedro de las Colonias, Coahuila es cuna de la Revolución Mexicana y lugar natal de estos jóvenes”, se aborda en el escrito y puntualizan que ya está disponible en todas las plataformas de música y video en Internet dicha grabación, pero ahora en voz de Los Dos Carnales.

