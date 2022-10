VIDEO | Los Dos Carnales: esta es la canción que preparan para dedicar a los que ya no están el Día de muertos

Los Dos Carnales dieron un adelanto en su cuenta oficial en Instagram en la que muestran lo próximo que están por presentar, se trata de una canción dedicada a todos los que ya no siguen con vida, proyecto que pretenden lanzar el próximo 2 de noviembre, Día de Muertos.

Imanol y Poncho Quezada compartieron un pedazo de dicha canción que están por estrenar después de un año de tenerlo guardado, por fin le pusieron fecha para que salga y confesaron qué también tienen preparado un video para acompañar el sencillo.

“Cuando yo me muera quisiera mi cruz de madera, que me recuerden como yo era, que no me rajé a la primera, me dan sepultura ya cuando me sientan perdido, y que no falten mis amigos para que me hagan sentir vivo, las mujeres que adoré que no me extrañen y si fui tan importante no me fallen, las palabras de mi madre nunca olvido, si yo muero sus consejos van conmigo, la madera no me importa ni el terreno donde quede, no me lloren porque eso es lo que me puede”, cantaron en un video que ya tiene más de 45 mil reproducciones y cientos de comentarios.