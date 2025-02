“Sabías donde guardábamos las llaves en el patio”, madre de Jennifer Fernanda pide a Óscar devuelva a su niña

Óscar Avelino "N" de 33 años de edad, acusado de llevarse a Jennifer Fernanda Camacho Osobampo, vivía en la misma casa que la adolescente pues sus padres le habían facilitado una habitación al hombre ya que confiaban en él, así lo informó María Elena Andrade, fiscal de Baja California.

“El sospechoso es un amigo del padre de la jovencita Jennifer Fernanda, el padre le facilitó un cuarto en la vivienda para que se quedara ahí y aprovechando la confianza de la familia tuvo acercamientos con esta jovencita, al parecer llevándosela a otro estado”, detalló sobre la investigación que sigue en curso.

De acuerdo con la fiscal, Óscar Avelino se habría llevado a la menor a otro estado tras manipular a la adolescente.

Óscar Avelino "N" de 33 años de edad, presunto sujeto que se llevó a la adolescente. Foto: Conafe Expresión

“Ya tenemos contacto con fiscalías de otros estados, tenemos más o menos ubicado donde puede estar con la jovencita y tenemos levantada un acta por desaparición de persona de particulares. Tenemos evidencia de la manera de acercarse con intenciones raras, extrañas con esta jovencita”, señaló.

La menor fue vista por última vez el 29 de enero de 2025 a las 8:20 horas, cuando sus familiares se percataron que la adolescente no se encontraba en su casa localizada en la colonia Tres de Octubre en Tijuana.

Su ficha de búsqueda señala que la adolescente es de complexión delgada, estatura 1.60 metros, cabello chino color café oscuro y tez blanca.

Como señas particulares cuenta con cicatrices en el rostro en las mejillas a un lado de la comisura de los labios.

Madre de Jennifer Fernanda pide a Óscar le entregue su hija

La madre de Jennifer compartió un mensaje en redes sociales para pedirle a Óscar que le regrese a su hija, en el mensaje destacó que no irá detrás de él pues lo que busca es solo recuperar a su pequeña.

“Óscar, no sabes cómo le pedimos a Dios por ti. y aunque no nos creas le pedimos que te vaya bien y que estés bien.. porque mientras estés con mi JENNIFER anhelo que te vaya lo mejor posible para que la estés cuidando. Quiero que sepas que no es necesario hacer mucho show para que la regreses a su casa, con la gente que la ama. Es más, tu siendo amigo de la familia sabías exactamente donde guardábamos la llave en el patio, tómala, abre y dile a Jennifer que entre, nosotros no iremos detrás de ti ni le preguntaremos nada a la niña.

Será borrón y cuenta nueva para todos y vete, vete lejos”, escribió la madre de Jennifer Fernanda a través de su cuenta de Facebook.

