Hallan FOTOS de menores en celular de Christian "N", médico que mató al niño Mateo

Christian Augusto “N”, el médico señalado de asesinar al niño Mateo Santiago Ramírez quien fue reportado como desaparecido y hallado sin vida tres días después en un predio ubicado en la carretera a Lagos de Moreno, Jalisco, tiene fotos comprometedoras junto con otros menores de edad.

Las autoridades de Guanajuato indicaron que al hacer una revisión en el teléfono celular del galeno le hallaron varias fotografías donde sale posando junto con otros niños en situaciones comprometedoras, por lo que el caso podría extenderse más allá de lo que sucedió a Mateo.

Lo anterior también pone de manifiesto que el doctor Christian Augusto “N” podría ser parte de una red de abuso infantil, toda vez que las autoridades investiguen el origen de las fotos para determinar la identidad de los menores de edad que serían posibles víctimas.

Christian Augusto “N” continúa en calidad de detenido luego de haber confesado en dónde estaba ubicado el cuerpo de Mateo Ramírez, tras haber sido capturado antes de que intentara quitarse la vida al ser interrogado por la policía sobre la desaparición del niño de 12 años de edad.

Mateo de 12 años de edad, caminaba al consultorio de Christian “N”, pero jamás regresó a casa. Foto: Noxer Exploración Urbana

¿Quién es Christian Augusto “N”, el médico y presunto asesino de Mateo?

La última vez que el niño Mateo fue visto el pasado 3 de febrero ocurrió cuando salió de la Escuela Secundaria Técnica número 39. El menor fue captado por cámaras de seguridad de la zona mientras caminaba por las calles en dirección al consultorio médico de Christian "N", ya que trabaja con él por las tardes.

Cuando el médico fue interrogado por la policía dada su cercanía con Mateo Ramírez, el galeno intentó matarse al dispararse en dos ocasiones; sin embargo, sobrevivió para confesar que habría abusado del niño para matarlo después, y posteriormente dar su ubicación en la carretera a Lagos de Moreno.

Trascendió que una médica identificada en X como "La Dotorcita" (@FabitinibMD), que trabajó con el presunto asesino del niño Mateo, lo describió como una persona amable; no obstante, pidió no confiarse de ello: "Christian fue mi interno, siempre fue amable y parecía buen chico. Caras vemos, mañas no sabemos. No les confíen a sus hijos a nadie".

