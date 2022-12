Desde la playa, Cynthia Rodríguez modela coqueto bikini

Coqueta y muy hermosa, fue como se lució Cynthia Rodríguez en su última publicación de Instagram, pues compartió una foto en la que modela un coqueto bikini que la hace presumir su espectacular figura dejando a muchos de sus seguidores con la boca abierta. Como era de esperarse las imágenes encendieron la red, pues consiguieron cientos de comentarios halagadores, así como miles de "likes", confirmando que es una de las celebridades que más gusta en plataformas digitales.

La conductora salió hace algunos meses de Venga la Alegría, pues indicó que en esta etapa quiere enfocarse en su familia que acaba de formar con su esposo Carlos Rivera, sin embargo, no ha perdido contacto con sus fanáticos, ya que es muy activa en sus cuentas oficiales, siendo la plataforma de Meta una de sus favoritas, pues es ahí en donde sigue compartiendo sus mejores looks para cualquier ocasión, como el de playa que dejó ver este jueves y que demostró que tiene una silueta y curvilínea.

Cynthia Rodríguez presume sus curvas en bikini

La también cantante aprovechó que está apunto de iniciar el fin de semana para consentir a sus más de 4.1 millones de seguidores. Cynthia subió un par de fotos que se tomó desde la playa, el cual fue el escenario perfecto para mostrarse en bikini y dejar ver que tiene una de las siluetas más esculturales del medio artístico. En las imágenes la celebridad conquista al lucir un vientre plano y una mini cintura, las cuales son muy admiradas por sus fanáticos, quienes la llenaron de mensajes halagadores.

IG @cynoficial

La esposa del cantante de "Recuérdame" modeló un bañador de dos piezas muy sencillo, pero que la hizo destacar sus curvas. La pieza llamaba la atención por ser diminuta y lisa, pues no tenía ningún tipo de estampado o adorno, no obstante, esto fue suficiente para que Rodríguez, de 48 años, presumiera su envidiable silueta. Asimismo, la artista decidió ponerle su estilo y combinó el look de playa con unas cadenas, aretes pequeños y por supuesto, unos lentes obscuros en la mista tonalidad que la prenda.

"Los días cuando fuimos al mar, los que nos dieron tranquilidad", fue la frase con la que Cynthia Rodríguez compartió el par de fotos, de las que no dio a conocer donde fueron capturadas. En una de las imágenes, se pueden observar las piernas de una persona, por lo que muchos de sus fanáticos creen que es su esposo Carlos Rivera, con el que llegó al altar hace algunos meses durante un viaje a Europa.

Como era de esperarse, las imágenes encendieron la red al generar cientos de comentarios entre los que destacan: "omgg cuerpazo Cyn!!! Disfruten", "Viendo ésto me quitó el hambre", "Tu siempre con todo la actitud corazón te mando un fuerte abrazo @cynoficial", "yo conozco esas piernas mijaaaaaaa" y "Pero que belleza de fotos", por mencionar algunos de la publicación que ya superó los 260 mil "likes".