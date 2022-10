FOTO: Cynthia Rodríguez derrocha elegancia con enterizo verde de escote profundo

Una vez más Cynthia Rodríguez llamó la atención en las redes sociales, pero no por un proyecto de último momento, un problema con Carlos Rivera o porque esté envuelta en la polémica. Al igual que en otras ocasiones, la cantante acaparó los reflectores tras aparecer con un atuendo bastante original que resaltó su trabajada y escultural figura, un enterizo con un profundo escote que no pasó nada desapercibido.

La ex conductora de Venga la Alegría se postró frente al espejo y, sentada desde un enorme sillón gris, se hizo algunas fotografías con su celular para poderlas presumir a través de su cuenta de Instagram. En este caso, ella enalteció algunas de las muchas cosas que rodean al mágico estado de Oaxaca como sus colores y gastronomía.

En este caso, el atuendo de Cynthia Rodríguez lo acompañó con unas botas con estoperoles al estilo rockero y un collar dorado. Sin embargo, dado el enorme calor que hace en dicha región, no dudó por un segundo desabotonarse para estar más fresca, pero no contó conque se asomaría parte de su ropa interior. Aunque no es mucho, el detalle no la hizo ver nada mal y sus fieles seguidores de lo agradecieron, pues la consideran una verdadera diosa.

Cynthia Rodríguez enseñó un poquito de más con su outfit (Foto: IG @cynoficial)

"Amé tu outfiiitttt! Preciosa", "Se ve que te la pasaste padrísimo en Oaxaca!", "Guapísima siempre. Me gustaría ver fotos los dos juntos ..??porque no ? Bella pareja ...Saludos desde Badajoz Extremadura España", "Ven a Sonora también tiene lugares bonitos" y "Oaxaca es bellísima su cultura y tradiciones son únicas. Que bueno fuiste a gozar sus delicias Hermosa Cyn", fueron algunos de los comentarios que le hicieron llegar.

Cynthia Rodríguez quedó enamorada de Oaxaca (Foto: IG @cynoficial)

¿Qué dijo Cynthia Rodríguez de Oaxaca?

Cynthia Rodríguez que publicó algunas imágenes que sugieren las interesantes actividades que vivió en el estado sureño, no se aguantó las ganas de dedicarle unas líneas a su ruta. La conductora dejó ver que terminó prácticamente enamorada de Oaxaca por todo lo que lo rodea:

"Oaxaca y sus colores y sabores. Amé caminar por sus calles, sus tiendas de artesanía y la visita al mercado. Tomar chocolate de agua calientito por la mañana y comer tlayudas con tasajo. Visité 2 restaurantes que sin duda regresaría: @pitionaoax con sus espectaculares tacos de lechón y la mejor terraza en el centro de la ciudad y @crudo__oaxaca que es una experiencia increíble de cocina oaxaqueña con técnica japonesa", explicó emocionada la esposa de Carlos Rivera.

Cynthia Rodríguez aseguró que Oaxaca es una visita obligada (Foto: IG @cynoficial)

Pero como la entidad también tiene su bebida tradicional, no se quedó con las ganas de echarse unos traguitos para hacer digestión: "Por la mañana en los campos de agave y por las noches brindando con @santogusano y nuevos amigos. Sin duda un destino obligado en nuestro país. ¿A dónde vamos ahora?", mencionó.

SIGUE LEYENDO:

FOTOS: Vanessa Claudio eleva la temperatura al posar sólo con una toalla

VIDEO: Yuliett Torres modela minivestido blanco a ritmo de reguetón

Cazzu paraliza la red con su belleza y Nodal sentencia: "La jefa, la patrona, la reina"