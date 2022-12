Marco Antonio Solís “El Buki” celebró 29 años de matrimonio y con las palabras más hermosas agradeció a su esposa

Una de las parejas más sólidas del espectáculo la conforman Marco Antonio Solís y su esposa Cristy Solís, y para muestra este fin de semana festejaron 29 años de matrimonio, los enamorados además de celebrar de forma íntima también quisieron compartir con el mundo lo felices que son de tenerse de compañeros de vida.

Fue el integrante de Los Bukis quien no quiso perder la oportunidad de expresar lo que su corazón dice desde lo más profundo, y con la inspiración de la que es dueño utilizó su cuenta en Instagram para hacer un recuento fotográfico por varios de los felices momentos que han enfrentado de la mano.

Pero la cosa no paró ahí, pues la guapa pareja de la estrella también decidió expresar lo bonito que siente al estar con un hombre como el intérprete de “Si no te hubieras ido”, “La pareja ideal y “Navidad sin ti”, por mencionar algunos de los éxitos del grupero.

“Por este viaje de vida llena de magia y momentos maravillosos a tu lado! Felices 29 años mi amor @marcoantoniosolis_oficial Te amo ( y si! Volaron 29 años just like that )”, fue lo que escribió por su cuenta Cristy Solís.