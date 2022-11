Cristy Solís presume los éxitos de “El Buki” y le dedica las más bellas palabras de amor

Marco Antonio Solís recibió la acreditación como la “Persona del año” en los Latin Grammy 2022, un nombramiento que fue aplaudido por millones de espectadores que reconocen sus casi 50 años de trayectoria y que alaban todo lo que ha llevado a cabo desde sus inicios con Los Bukis y en su etapa como solista, pero nadie demostró sentirse más orgulloso de la estrella que su esposa Cristy.

La celebridad y compañera de vida del famoso, hizo una publicación especial en sus redes sociales en donde con palabras de amor dijo todo lo que siente por su marido, pues además de ser uno de los cantautores más importantes también es el padre de sus hijas.

El intérprete de temas como “Tu cárcel” estuvo acompañado por su familia durante la caminata en la alfombra roja de la entrega 23 de los premios de La Academia de la Grabación en donde recibió una distinción que solo grandes estrellas tienen la oportunidad de llevarse.

“Solo existe el aquí y el ahora y no hay nada más importante que este momento. Nutro mi alma con tus versos, con tus melodías y con ese don que Dios puso en tu corazón y que compartes con innumerables almas. Soy testigo de tus pasos desde el bendecido lugar que me da el ir a tu lado tomada de la mano y desde ese sitio quiero decirte que admiro el hombre que eres, el artista en que te has convertido y la leyenda que ya escribiste. Los momentos que acabamos de vivir son un tesoro para todos los que te amamos y desde lo más profundo de nuestro ser. Estoy y siempre he estado incondicionalmente para ti”, añadió