Canelo Álvarez y el “Kun” Agüero se reconcilian tras pleito en redes sociales: “Lo pasado pisado”

Saúl “Canelo” Álvarez y Sergio “Kun” Agüero se hicieron rivales a muerte durante el Mundial de Qatar 2022 debido a una polémica de Lionel Messi, sin embargo, tras el campeonato de Argentina el exfutbolista dio el primer paso para la reconciliación y a través de su perfil de Twitter le mandó un mensaje al pugilista tapatío por lo que en esta ocasión te contamos todo sobre el pleito entre estas celebridades, el cual, aparentemente llegó a su fin.

Todo este escándalo inició el pasado 26 de noviembre cuando México y Argentina se enfrentaron en la fase de grupos y al finalizar el encuentro en el que “El Tri” cayó por 2-0 comenzó a circular un video en el que supuestamente se veía a Lionel Messi patear una playera del conjunto mexicano que estaba en el suelo, lo cual, provocó la furia de Saúl “Canelo” Álvarez, quien en redes sociales despotricó en contra de “La Pulga”.

En aquel entonces, Saúl Álvarez se mostró más que ofendido y amenazó con golpear a Messi si se lo encontraba pues le pareció una auténtica falta de respeto lo que hizo, no obstante, sus palabras causaron un gran revuelo en redes sociales pues se dividieron opiniones, no obstante, Sergio “Kun” Agüero salió en defensa del jugador del PSG, quien es uno de sus amigos más cercanos.

En un inicio, Agüero trató de ser diplomático y le dijo al “Canelo” que no buscara problemas donde no los hay y le explicó que si la playera de México estaba en el suelo es porque estaba sudada y es ahí donde se ponen para que los utileros puedan recogerlas, además, señaló que la supuesta patada se originó porque Messi se estaba quitando los zapatos de futbol y sin querer la golpeó.

Pese las explicaciones, el pugilista tapatío se lanzó contra el “Kun” y lo llamó “hipócrita” pues ventiló que el ahora exjugador de futbol le escribió en distintas ocasiones para elogiarlo: “Tú también cabr… me escribías ‘ay, ay, Canelo’ y ahora mam… no seas hipócrita cabr…”.

Tras este desencuentro, Sergio Agüero reconoció que admiraba al “Canelo” pero con lo que había hecho quedó “descalificado” por lo que le advirtió que lo dejaría de seguir en redes sociales pues no estaba interesado en su amistad y no conforme con ello durante una transmisión en Twitch, el argentino le pidió al tapatío que no pusiera un pie en su país pues con sus amenazas a Messi se había convertido en una persona non grata.

“Había un grupo de amigos que tengo que tenían ganas de ir a verlo en una pelea y con esto, yo creo que con esto ya directamente todo Argentina… “Canelo”, directamente, no, no sé, no debes pisar Argentina porque con esto te ganaste el odio total justo con Messi, es como decir algo también en contra de Maradona, claramente jugaste con fuego, así que lo siento, te seguía en Instagram y te dejé de seguir, me caías bien, hoy no me caes bien”, fueron las palabras del “Kun”.

“Canelo” felicita a Argentina

Días después de todo el revuelo generado, Saúl “Canelo” Álvarez reconoció que le ganó la pasión y ofreció disculpas públicas a Messi y Argentina y tras el campeonato de la albiceleste en Qatar 2022, el boxeador aprovechó para evidenciar que todo estaba bien con la seleccion sudamericana y los felicitó por su logro.

Tras su mensaje, Sergio “Kun” Agüero, aprovechó y dio el primer paso para arreglar las cosas con el “Canelo” y ponerle punto final a su pleito: “Muchas gracias, Canelo. Lo pasado, pisado. Borrón y cuenta nueva”, escribió el exfutbolista, quien todavía no ha obtenido respuesta del también empresario.

