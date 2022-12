La romántica pedida de matrimonio de Vicente Fernández Jr. a los pies de la Torre Eiffel

Vicente Fernández Jr. estalló las redes sociales al revelar la exclusiva de que se nos casa con la modelo e influencer mexicana Mariana González. En una publicación de Instagram, el hijo del "Charro de Huentitán" se observa a los pies de la Torre Eiffel en París, Francia, dándole el anillo a su prometida. La pareja también sueña con tener un bebé.

"Fue muy romántico, no me lo esperaba", dijo Mariana durante una transmisión de Despierta América (Univision). "Él me ha invitado varias veces a viajar pero este viaje era mi cumpleaños", agregó. Compartieron que él le decía que la iba a llevar a un lugar, pero jamás le dijo dónde.

Ella le insistió para poder comprar su outfit y al final accedió. Le dijo que a Francia, por lo que la llevó a un lujoso restaurante y posteriormente le dio el anillo. Al bajar los escalones observó una alfombra roja junto con flores, globos, champaña y un letrero enorme de "Cásate Conmigo".

"Gracias Dios por un año más de mi vida, agradecida con cada uno de sus mensajes y buenos deseos. Fue único", escribió ella en Instagram sobre su cumpleaños en París. "Gracias amor por esta gran sorpresa, eres simplemente el mejor".

Este lunes 7 de noviembre, el programa matutino "Venga La Alegría" compartió una breve entrevista con Vicente Fernández Jr. y Mariana González, quienes sin guardarse nada destaparon los planes que tienen para el siguiente año, posiblemente uno de los más importantes en su vida.

Frente a las cámaras de televisión, el hijo del intérprete de "Volver, volver" dijo que su boda se celebrará el próximo año y tendrá como sede la hermosa ciudad de Guadalajara en el estado de Jalisco. Hasta el momento se desconoce el lugar exacto, pero se especula que podría ser el famoso Rancho Los Tres Potrillos.

Al finalizar la entrevista, Vicente Fernández Jr. sorprendió a toda la prensa al decir que está trabajando en dos proyectos personales que prometen dar bastante de qué hablar en la industria de la música regional mexicana y del entretenimiento.

Resulta que el primogénito de Vicente Fernández está trabajando en un libro que contará su vida personal y también trabaja en una bioserie. Cabe señalar que en este 2022 se lanzaron dos series inspiradas en la vida y obra de Vicente Fernández.

