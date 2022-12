Gaby Ramírez baila al ritmo de reguetón con coqueta mini falda

Gaby Ramírez se ha convertido en una de las conductoras más activas en redes sociales de Venga la Alegría Fin de Semana, pues además de siempre actualizar a sus seguidores de sus actividades, también se une a los "trends", como lo hizo en su última publicación en donde bailó al ritmo de una canción de reguetón que se está haciendo viral en las diferentes plataformas como Instagram y TikTok. La presentadora no sólo cautivó por sus atrevidos movimientos, sino también por su atuendo de coqueta minifalda en color naranja.

Hace unos días, la presentadora del matutino de Tv Azteca compartió un video en su cuenta de la plataforma de Meta en donde tiene con 1.5 millones de seguidores, en donde se le ve realizando la coreografía de "PUNTO 40", tema Rauw Alejandro con Baby Rasta, el cual se está haciendo muy popular. En el pequeño clip, la originaria de Monterrey, Nuevo León aparece a las afueras de los foros de la televisora del Ajusco, mostrando sus mejores pasos encantando a sus millones de admiradores.

Con la frase "Jueves de baile", la presentadora compartió la publicación en la que sigue los pasos de la coreografía viral, impregnándole su propio estilo sensual y carismático, con el cual se ha posicionado como una de las favoritas de VLA Fin de Semana, en donde comparte cámaras con Daniela Alexis Barceló, mejor conocida como "La Bebeshita", Mati Álvarez y Alana Lliteras, con las que ha mostrado tener una buena relación.

Gaby Ramírez presume conjunto de mini falda naranja

Además de dejar a todos con la boca abierta con sus movimientos de baile, la regiomontana dio cátedra de estilo al lucirse con un conjunto naranja de mini falda y saco. La prenda se ajustaba perfecto a su silueta ya que era de tiro alto adornada con dos botones dorados que resaltaba su mini cintura, asimismo, la chaqueta combinaba perfecto al ser del mismo tono, haciendo de este un look monocromático.

Gaby Ramírez decidió combinar este llamativo conjunto con una blusa estilo ombliguera y asimétrica, pues sólo tenía un tirante. Asimismo, llevó un calzado negro de plataforma con el que se camuflajean las medias hasta las rodillas, que hacen el efecto de que lleva unas botas altas, por lo que mostró otra de las tendencias de la temporada otoño invierto para llevar mini faldas a pesar de que hayan bajado las temperaturas.

Gaby Ramírez muestra su llamativo look al bailar reguetón Foto: Especial

"Ella !!!!", "Hermosa, bailas increíble", "Guapísima", "Hermosa!!!... Sexy", "Que guapa, a mi no me gustas a mí me encantaaaasss" y "Qué guapa!! qué linda!!y cómo siempre con toda la actitud y el flow!!!", son solo algunos de los mensajes que le dejaron sus fanáticos, quienes también la llenaron de emojis de corazón, cara enamorada y fueguitos, así como más de 17 mil "likes", lo que demuestra que es una de las figuras más queridas de las redes sociales.

Gaby Ramírez es una de las mejores vestidas de Venga la Alegría Fin de Semana, por lo que poco a poco se gana un lugar como una de las fashionistas de la emisión matutina, en la que es la consentida del público gracias a su profesionalismo, carisma y por su puesto su belleza. La presentadora muestra diferentes looks con los que resalta su curvilínea figura, como lo hizo con este conjunto naranja, con el que bailó reguetón.

SIGUE LEYENDO:

Desde el gimnasio, Gaby Ramírez levanta pasiones con diminuto outfit deportivo