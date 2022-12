La más polémica: 3 famosos a los que Pati Chapoy humilló EN VIVO

Sin duda, Pati Chapoy es una de las figuras más importantes en el periodismo de espectáculos mexicano, aunque en ciertos momentos sus fuertes críticas levantaron ámpula entre la audiencia y pusieron en jaque a uno que otro famoso.

Diversos videos difundidos en redes sociales dan cuenta de que Chapoy ha emitido fuertes comentarios contra diversas personalidades del espectáculo e incluso contra sus propios colaboradores de trabajo.

Famosos humillados por Pati Chapoy

Tales situaciones le han ocasionado cierta mala fama, pues son varias las personalidades que aluden al poco apoyo que recibieron de la periodista cuando asistieron a su programa de televisión “Ventaneando” que ya tiene más de dos décadas al aire.

En esta ocasión, te presentamos tres famosos que fueron humillados por la periodista Pati Chapoy en vivo durante la transmisión de su programa de televisión, las cuales desataron una reacción de incomodidad entre sus fanáticos.

Yuridia

La cantante ganadora del reality show “La Academia” es de carácter amable, pero algo insegura, por lo que al inicio de su carrera cuando visitó la emisión que lidera Chapoy para presentar su primer disco de oro por las ventas de su primer álbum pasó un momento difícil.

Pati aprovechó el momento para advertirle que tenía que asesorarse muy bien si quería hacerse un lugar en el mundo de la música, ante lo cual la cantante le respondió que prefería a un representante que la amara y que no la “asaltara” con sus ganancias

El video que fue grabado fuera del aire y difundido en redes sociales provocó el enojo en los fanáticos de Yuridia que nunca tomaron a bien esta plática con la periodista.

Inés Gómez Mont

Aunque Inés colaboró durante poco tiempo en su programa de TV, no tuvo una buena relación con la periodista, por lo que en 2011 cuando la ex influencer ya había salido de la emisión, Pati humilló e insultó a Inés en plena transmisión.

Todo sucedió a raíz de la boda de Galilea Montijo, cuando se esparció el rumor de que golpearon a algunos periodistas y no los dejaron hacer su trabajo, por lo que Chapoy expresó su molestia en Twitter.

Ante lo cual, Inés respondió: “ahora resulta que como no la convocaste inventa cosas. ¡Disfruta tu día! Te veo al rato, te queremos… no vale la pena contestarle, mi Gali". El lunes siguiente Chapoy aludió que Gómez Mont se había subido a una pelea que no le correspondía e incluso la llamó “tontita”.

Chico Che

A finales de la década de los ochenta, cuando la periodista trabajó en Televisa para el programa “El mundo del espectáculo”, Pati volvió a burlarse en vivo de un importante personaje de la cultura popular mexicana.

Se trata de Francisco José Mandujano “Chico Che”, quien cuando fue invitado a la emisión, donde recibió varias preguntas incómodas de parte de Chapoy. La periodista lo cuestionó en varias ocasiones acerca de su overol en tono burlón.

"Me muero de ganas por saber si se duerme con el overol, yo diría que ya es parte del cuerpo, todo el tiempo con el overol", señaló la conductora. y cuando el cantante le respondió que la prenda de vestir era para que fuera fácilmente identificado por el público y también para esconder sus lonjitas.

Chapoy procedió a sacar una cinta métrica para medir la cintura del cantante y le preguntó acerca de lo que comía. lo que aún décadas después sigue enfureciendo a los fans de Chico Che.

