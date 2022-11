VIDEO | Pati Chapoy deja Ventaneando para unirse a un proyecto que siempre criticó

Recientemente la famosa conductora de “Ventaneando” reveló que se unirá a una plataforma para crear su propio contenido que incluirá entrevistas con diversas personalidades del mundo del espectáculo y en general, con figuras públicas; se trata de su canal de YouTube.

En su primer video en YouTube, la conductora explicó que su debut en dicha plataforma que en diversas ocasiones criticó, abordará temas tanto del espectáculo como del deporte, la cultura y la política.

“Abrí el canal de YouTube Pati Chapoy porque quiero compartir con todos ustedes aquellas entrevistas que por tiempo no se transmitieron de forma completa a través de Ventaneando pero no sólo eso… vamos a hacer entrevistas nuevas para que ustedes conozcan los entretelones de la vida de muchos personajes no nada más del espectáculo también del deporte, los científicos o la cultura o los políticos”, inició de esta manera su primer video en el canal titulado “Pati Chapoy”.