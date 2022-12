Leo Rojas, el maestro de todo en “Escuela de Nada”: “Nos mostramos como realmente somos”

Durante los últimos años la escena cómica latinoamericana ha logrado encontrar en el podcast una plataforma de lanzamiento para las carreras de decenas de artistas, sin embargo, dicho espacio no surgió de la noche a la mañana pues proyectos como “Escuela de Nada” (EDN) se han encargado de trazar el camino que hoy transitan decenas de producciones y para entender de mejor manera el funcionamiento de esta vertiente de la industria del espectáculo charlamos con Leonardo Rojas, uno de los responsables de este exitoso programa, quien nos contó todos los secretos detrás del famoso proyecto, así como los planes que tienen preparados para el 2023.

Nacho Redondo, Chris Andrade y Leo Rojas son las mentes maestras detrás de “Escuela de Nada”, proyecto que inició operaciones en 2018 y aunque nunca tienen un tema en específico para hablar, siempre tienen una opinión para todo y es precisamente la autenticidad con la que se manejan lo que los ha mantenido vigentes, no obstante, a lo largo de todo este tiempo han tenido que enfrentarse a distintos retos para renovarse y llevar la creación de contenido a otro nivel.

"Escuela de Nada" figura como uno de los podcast más exitosos del momento. Foto: Cortesía

Durante una charla con El Heraldo de México, Leo Rojas recordó que “Escuela de Nada” empezó como un proyecto informal, sin embargo, con el paso del tiempo se fueron exigiendo cada vez más en todos los aspectos hasta profesionalizarse y gracias a ello tuvieron la capacidad de generar una comunidad, la cual, es una parte fundamental de su éxito pues es gracias a sus fans que pudieron evolucionar en su proceso creativo ya que, para mantenerlos cautivos, han tenido que generar distintos productos que satisfacen las necesidades de ambas partes, no obstante, la consigna siempre es mostrarse tal y como son.

“Escuela de Nada empezó como un podcast informal, con el tiempo fuimos dándole un poquito más de valor a la estética, a darle importancia a la forma en la que nos referimos a la gente, cómo nos comunicamos, dejamos de interrumpirnos entre nosotros y comenzamos a entender cada punto de vista de los tres, después vino Patreon donde ofrecemos contenido exclusivo y gracias a eso empezamos a crecer una comunidad que fue respaldando todo lo que se veía a nuestro alrededor, eso nos permitió que gente se interesara en nosotros, que gente de otros países se interesara en llevar nuestros shows a otras ciudades, ayudó muchísimo porque cada vez teníamos más oportunidad de mostrarnos como realmente somos y lo que realmente nos gusta”, señaló Leo Rojas quien cataloga el proyecto como “un pulpo de contenido”.

Leo Rojas es una de las mentes detrás de "EDN". Foto: Cortesía

Actualmente, “Escuela de Nada” está pasando por un proceso de reinvención, el cual tiene como principal producto un concepto llamado “EDN & Friends” y Leo Rojas señaló que este será su principal prioridad para el 2023.

“La oferta va creciendo, tenemos el nuevo formado de “EDN and Friends”, es una nueva etapa de reinvención, ahora cada semana decidimos traer a una nueva celebridad a la mesa para que simplemente nos cuente un punto de vista, no es una entrevista clásica de medios tradicionales sino que nosotros le damos un tema a la celebridad y lo debatimos con él, ahora tenemos cuatro punto de vista no solamente tres, esa es nuestra manera de reinventarnos y a la gente le está gustando muchísimo, en el 2023 vamos a estar muy enfocados en ese departamento” comentó.

Respecto al tema de la censura y la “cancelación”, Leo Rojas señaló que en “Escuela de Nada” decidieron no tener ningún filtro para privilegiar su autenticidad, sin embargo, aclaró que nunca tienen la intención de afectar alguien y reiteró que ser genuinos es lo que los ha hecho sortear de buena manera este obstáculo, el cual, actualmente es una de las mayores limitantes para los creadores de contenido.

Leo Rojas defiente la autenticidad de "EDN". Foto: Cortesía

“Parte de la autenticidad de “Escuela de Nada” viene de que somos nosotros mismos y muchas de las cosas que decimos son un simple chiste, nunca vamos a tener la intención de herir a nadie ni de hablar con mala intención sobre alguna cosa o tirarle algún dardo en especial, siempre, cualquier cosa, incluso entre nosotros el sentido del humor es así, no hay filtro, la verdad es que liberándonos de ese yugo de la cancelación nos ha ido mejor porque sentimos que estamos volviendo a lo que hicimos en un principio y eso para nosotros es vital porque se estaba dejando de lado lo genuino y eso fue lo que nos funcionó, esa siempre va a ser la clave. ”, señaló el creador de contenido.

Sobre el futuro de “Escuela de Nada”, Leo Rojas refirió que, por ahora, seguirán enfocados en “EDN & Friends”, sin embargo, su próximo reto es hacer que evolucionen sus shows en vivo pues espera que sean más interactivos, además, señaló que también quieren aumentar su popularidad en México y llegar al público norteamericano.

“En 2023 vamos a estar muy enfocados en “EDN & Friends”, con el show ya estuvimos en Europa, en Latinoamérica y queremos ir a Estados Unidos y terminar la gira acá en la Ciudad de México que es nuestra casa y yo creería que a medida que pase el tiempo los shows en vivo van a ir variando y después una gira, la cual debe tener un poco más de teatralidad, algo más de producción que no seamos solo los tres hablando en una tarima sino que se tal cual como una obra que puedan ocurrir cosas no solo en el escenario, sino con el público, en la calle, en el lobby del teatro y que la gente participe, pero no lo vamos a saber hasta que lleguemos a ese momento y entendamos hacia donde está yendo el internet”, fueron las palabras de Leo Rojas, quien en el plano personal no descarta incursionar en el stand up.

"EDN" pretende aumentar su popularidad en México y conquistar al público norteamericano. Foto: Cortesía

Para finalizar y tomando en cuenta que “EDN” es un pilar importante en la historia de los podcasts, Leo Rojas lanzó un consejo para todos los creadores de contenido que van iniciando su carrera y de paso presumió uno de los últimos logros que compartió con sus socios Nacho Redondo y Chris Andrade.

“El mejor consejo que puedo dar es que no se comparen con nadie, ni siquiera con la gente que tienen como referencia, lo peor que puede hacer alguien con un podcast establecido es voltear a los lados y darte con un látigo porque tú no tienes lo que ellos tienen, deben enfocarse en construir lo que te gusta y trabajar en eso, lo digo yo que después de 450 capítulos logramos tener a alguien como Arcángel en “EDN”, una leyenda de la música latina, eso no es algo que te llega con cinco episodios, así que cualquier persona con internet, una cámara y un micrófono puede hacer lo mismo, solo hay que tener constancia, trabajar y pensar que cada cosa que hagas tiene un peso importante en el futuro”, finalizo Leo Rojas, quien invita a nuestros lectores a seguir el trabajo de “EDN” a través de todas las plataformas digitales habidas y por haber.

