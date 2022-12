Kompa Yaso rompe el silencio sobre su salud, necesita un trasplante urgente

Kompa Yaso es uno de los comediantes más queridos en el medio del espectáculo y por ello su delicado estado de salud ha generado preocupación entre sus fans, esto luego de que hace algunas semanas fuera hospitalizado de emergencia debido a un problema renal que se agravó debido al consumo de alcohol y otras sustancias. Ahora requiere de un trasplante urgente y sus compañeros de escena convocaron a una donación.

En entrevista para “De primera mano”, el Kompa Yaso dio detalles sobre su salud y señaló que por el momento permanece con hemodiálisis, pero requiere con urgencia de un trasplante de riñón. Explicó que por el momento no puede someterse a la cirugía tanto por lo económico como por su peso, pues bajó 10 kilos y necesita recuperarse para evitar complicaciones.

Relató que salió del hospital debido a que tenía que dar un show privado, pero luego de éste y debido al esfuerzo que realizó sufrió una crisis en su casa. Por este motivo fue hospitalizado en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde tuvo fuertes alucinaciones debido a que su cuerpo comenzó a desintoxicarse.

“Me da pena decirlo, pero es la verdad, era yo alcohólico y adicto entonces seguí deteriorando el riñón sin darme cuenta y llegó un punto en donde ya tenía demasiados dolores”, dijo el comediante a Gustavo Adolfo Infante al ser cuestionado sobre el tratamiento que ya tenía. Indicó que ahora se encuentra “limpio” y en espera de recibir su trasplante de riñón.

Piden ayuda económica

Eleazar Del Valle, como es el nombre real del también conductor, indicó que por el momento se encuentra estable y se mantiene en tratamiento, pero cuando se trata de un trasplante de riñón el tiempo es valioso y, por ello, sus compañeros han solicitado donaciones al público para que pueda pagar sus hemodiálisis.

Nuestro compañero y amigo el Kompa Yaso requiere trasplante de riñón y hemodiálisis. Por eso, Elisa, Javier y todo el equipo de ‘Chisme No Like’ te invita a que seas parte de esta campaña para colaborar con lo que puedas y así con lo recaudado poder cubrir los gastos médicos”, compartió el programa de espectáculos a través de sus redes sociales.

Piden ayuda económica para Kompa Yaso. Foto: IG @chismenolikeofficial

“Estoy mucho mejor, lo agradezco inmensamente y he recibido mucha ayuda. Me enteré que me quieren por lo que soy, sin la máscara”, dijo conmovido el Kompa Yaso al hablar del apoyo que ha recibido de sus compañeros comediantes y conductores. Algo por lo que logró llegar a la meta de 15 mil dólares que necesitaba, aunque aseguró que lo que se recaude será para su tratamiento.

