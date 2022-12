¿Ingrid Coronado miente?: Maryfer Centeno analiza lo que dijo sobre Fernando del Solar

Con motivo de la publicación de una entrevista con Yordi Rosado, la conductora de televisión Ingrid Coronado volvió a ser blanco de críticas, por lo que la experta en lenguaje corporal Maryfer Centeno aprovechó la ocasión para analizar los gestos de la conductora y descubrir lo que dice su lenguaje corporal.

MaryFer Centeno analizó los gestos de Ingrid. Foto: Especial

El lenguaje corporal de Ingrid

La experta en conducta humana desmenuzó la entrevista y se dio el tiempo de explicar paso a paso el lenguaje corporal de Ingrid Coronado durante la entrevista para conocer qué tan sinceras y honestas fueron sus respuestas ante los cuestionamientos del conductor.

En primer lugar, Centeno dijo que Coronado se observaba muy seria y un poco cerrada para hablar de las polémicas que surgieron en torno al fallecimiento de Fernando del Solar. Sin embargo, con el paso de los minutos, la experta notó cierto enojo al hablar del tema.

Centeno reveló que la pose de Ingrid con la pierna del lado de Yordi Rosado demostró que la conductora siente empatía por el entrevistador. Asimismo notó que todo el tiempo estuvo muy seria, pues el tema lo ameritaba, lo que implica congruencia en sus palabras.

Ingrid está cansada y desesperada

Maryfer Centeno interpretó que Ingrid Coronado estaba enojada y tensa al contar la situación por la que atravesó cuando se separó de Fernando del Solar y destacó que eso se reflejaba en sus ademanes.

Ingrid se mostró enojada. Foto: Especial

"Uno de los gestos básicos es el de sorpresa porque no se puede inhibir, la vemos que hay tensión en la zona del rostro, lo cual corresponde al enojo que siente cuando habla de esta situación. Hay congruencia, las cejas se levantan a manera de sorpresa", reveló Centeno.

La también experta en Grafología mencionó que los gestos de la conductora hacen énfasis en que está desesperada y harta con la situación que vivió y piensa que Fernando del Solar fue quien la traicionó.

"Ella realmente piensa que Fernando del Solar la traicionó, para ella, el traidor es Fernando del Solar, y está convencida de lo que está diciendo. Sus gestos dicen ¿cómo puede ser que no entiendan?. Refleja la desesperación y el hartazgo que siente con la situación que vivió. Es una persona que ha sufrido tanto, en el sentido que el linchamiento mediático no se le olvida, justas o no", dijo Centeno.

¿Hay congruencia en los gestos de Ingrid?

La especialista concluyó en que las palabras de Ingrid tienen congruencia y no se contradicen, además de que sus gestos denotan que ya procesó todo lo que vivió y lo tiene bien digerido, aunque sus recuerdos no son confiables, por lo que ella considera que Ingrid Coronado ha sufrido muchísimo.

"Después de tanto tiempo, siendo algo que ya fue superado y de lo que hasta escribió un libro, difícilmente va a poder tener una carga emocional. Hay algo que se llama desensibilización, ¿qué es lo que provoca la desensibilización?, que cuando yo cuento algo que ya tengo tan digerido, pierde esa emoción al contarlo", puntualizó Centeno.

