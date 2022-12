Adele se sincera en concierto sobre su divorcio y el regreso a terapia

Adele es una de las estrellas internacionales que ha hablado abiertamente sobre su salud mental, y fue en su más reciente presentación en Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos, que la británica, de 34 años, se sinceró con sus fans y habló sobre la complicada etapa que vivió por su divorcio, además, confesó que regresó a terapia y que ahora está en un momento más feliz en su vida.

En los últimos años la cantante se había mantenido alejada de los escenarios para dedicarse al cuidado de su hijo, Angelo y su vida familiar, en su residencia localizada en Los Angeles. Además, enfrentó un divorcio de Simon Konecki, con quien se casó en el año 2016, situación que la mantuvo alejada de los medios y su carrera artística, hasta este 2022 cuando lanzó un nuevo disco, álbum que contiene varios sencillos dedicados a su exmarido y al proceso de cambio, tanto exterior como interior, que ha experimentado.

Adele se sinceró con sus fans en su último concierto. IG @adele

Entre sus proyectos de regreso a los escenarios, Adele retomó sus shows en el hotel Caesars Palace de Las Vegas llamados "Weekends with Adele", los cuales, fueron pospuestos porque la mitad de su equipo enfermó de Covid-19, sin embargo, ahora ha retomado las presentaciones con gran éxito, como se puede ver en sus redes sociales, en las que se observa su interacción con el público.

Adele se sincera en pleno concierto

La intérprete ha cambiado su aspecto físico, pues se sometió a un riguroso régimen alimenticio y rutinas de ejercicio que la llevaron a bajar varios kilos, pero lo que sigue intacto es su belleza, elegancia y talento, lo que ha quedado claro en sus recientes conciertos, y fue en el más reciente que sorprendió al público al parar por un momento el show para hablar sobre algunos aspectos importantes de su vida.

Adele detuvo por unos minutos su concierto en Las Vegas para sincerarse sobre uno de los momentos más duros de su vida: su divorcio: "Cuando una relación se hunde, da igual si estás casada o no, es muy complicado sobrellevarlo, es verdaderamente traumático", explicó la intérprete de temas como "Someone Like You" y "Hello", quien también reconoció que ha regresado a terapia con un especialista.

"He empezado a recibir terapia de nuevo porque he pasado algunos años sin ella. Necesitaba volver a empezar, quiero asegurarme de darlo todo y de ser la mejor versión de mí misma. Antes también iba, obviamente, cuando estaba pasando por mi divorcio tenía cinco sesiones de terapia al día", comentó la cantante originaria de Londres, que con su mensaje dejó ver a sus fans que está ocupándose de su salud mental.

"Mantenernos siempre cerca de nuestros amigos, porque ellos son mejores que cualquier hombre, mejores que cualquier mujer. Los amigos son para toda la vida", fue otra de las frases con las que Adele se sinceró con sus admiradores, quienes se mostraron conmovidos por las palabras de la intérprete, que confesó tener sentimientos encontrados, pues aunque le encanta hacer música, le estresa y aterroriza cantar en vivo frente al público.

“La experiencia de estar en una habitación de este tamaño, creo que podría ser un artista en vivo por el resto de mi vida”, expresó la cantante en uno de sus conciertos, de acuerdo con la revista People. La intérprete de "Rolling in the Deep" aseguró que siente una gran presión por tratar de brindar un show perfecto, pero la terapia le ha ayudado para entender que lo que necesita es que su alma esté bien.

