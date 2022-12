VIDEO | Así fue como Fernanda Castillo se quedó con el papel de "Mónica Robles" en "El señor de los Cielos"

Hay papeles que inmortalizan a los actores y actrices en la pantalla chica, ya sea por lo emotivos o rudos que estos sean, pero también hay algunos personajes que debido a su ímpetu e icónica forma de ser pasan de ser villanos a piezas clave de la trama que incluso se ganan el amor de la audiencia, la cual por más que quiera odiarlos, no puede más que admirarlos, tal y como ocurre con la inmortal Mónica Robles, personaje encarnado por Fernanda Castillo, quien a pesar de ser un actriz guapa y sensual se tuvo que preparar mucho para audicionar para obtener dicho papel.

De hecho, en entrevista con Yordi Rosado, Fernanda Castillo confesó que para ella fue todo un reto darle vida a Mónica Robles, ya que para empezar ella tenía cierto complejo con su cuerpo y no tendía a proyectar la imagen de una mujer sensual segura de sí misma, por que el representar a una mujer como "La siete vidas" era todo un reto.

Sin embargo, también estaba segura de que ese papel era para ella y que esta sería su última oportunidad para hacer algo diferente a lo que había estado desarrollando a lo largo de su carrera, por lo que se dispuso a hacer lo necesario para obtener el ansiado papel en "El Señor de los Cielos", sin imaginar lo que este significaría en su carrera.

Para hacer la audición, su personaje tenía Fernanda Castillo tenía que pasar por una entrevista en la que de pronto, Mónica Robles sacaba un arma, así que ella fue a conseguir un arma con sus amigos, no real, claro está, pero sí se veía bastante realista, tanto que alarmó bastante a los camarógrafos, quienes se impresionaron bastante cuando les apuntó durante su casting.

"Me acuerdo que me vestí como yo nunca me vestía, te digo, siempre he tenido como complejo con mi cuerpo, entonces no era como de ponerme ropa entallada, ni de maquillarme mucho... Me maquillaba para el teatro, entonces sabía maquillarme, pero no era la carta que yo vendía de mí", expuso Fernanda Castillo en entrevista con Yordi Rosado.