Maya Nazor canta éxito de Bellakath y enciende TikTok al presumir su belleza

Maya Nazor es una de las influencers que le encanta compartir contenido en su cuenta de TikTok, por lo que constantemente se une a las tendencias. Como era de esperarse, la novia de Santa Fe Klan también fue cautivada por Bellakath, la reguetonera que se ha hecho muy popular en la plataforma de videos, así que recientemente compartió un clip en el que se le ve cantando uno de sus éxitos y también presumiendo su belleza, por lo que encendió la red social al generar cientos de reacciones por parte de sus millones de seguidores.

La influencer, de 23 años, compartió este viernes un video en el que se le ve bailando y haciendo lip sync de la canción "Flow Calle", de Bellakath, otros de sus temas que se está haciendo popular además de "Gatita". La novia del rapero se luce al interpretar la estrofa que dice "por más que me imiten no hay nadie que me iguale. Asisto a la escuela pero me gusta la calle. Bellaqueo con las gatas, bellaqueo con los gangsters, desde Iztapalapa hasta la Del Valle".

En el clip, que no compartió con alguna descripción, la novia de Ángel Quezada, nombre real del intérprete, también deja ver su belleza, la cual ha hecho resaltar al cambiar de look y pasar de ser rubia a pelirroja despampanante. De esta forma, la creadora de contenido conquistó a sus más de 6.3 millones de seguidores en la plataforma china, en la que también se ha hecho muy popular debido a sus diferentes videos bailando al ritmo de reguetón, un género que parece ser uno de sus favoritos.

Maya Nazor presume su belleza en TikTok

Aunque esta vez no movió sus curvas al ritmo de la música, la originaria de Cuernavaca, Morelos, impactó a sus admiradores al dejar ver su hermoso rostro y también su atuendo, el cual destacó su figura de reloj de arena, la cual ha recuperado después de convertirse en mamá, pues hay que recordar que hace 5 meses dio a luz a Luka, su hijo con Santa Fe Klan. A pesar de que a muchas mujeres les cuesta trabajo volver a lucir como se veían antes del embarazo, Maya no ha tenido problemas en presumir un vientre plano y mini cintura.

En las imágenes se observa a la novia del intérprete de "Así soy" modelando un jumpsuit corto, que también es conocido como playsuit, una pieza que destaca por ser completa y tener un tipo de short, la cual se ajusta a su curvilínea figura, dejando impactados a sus millones de admiradores, quienes no perdieron la oportunidad de llenarla de halagadoras palabras, pues la reconocieron como una de las más hermosas de la plataforma de videos.

La influencer muestra su belleza y estilo en redes IG @nazormaya

"Super hermosa", "Ese color te queda perfecto maya", "linda, el cabello le quedó super", "le queda la voz", "Preciosa" y "las guapas @labellakath", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video que tiene más de 30 mil "likes" y 128 mil reproducciones. De esta forma, Maya demuestra su belleza en un look moderno y juvenil, el cual ya había dejado ver anteriormente en una sesión de fotos que compartió en su cuenta de Instagram.

En tanto, Maya Nazor fue otra de las celebridades que cayó ante el ritmo contagioso de Bellakath, la joven que se ha convertido en todo un fenómeno de las redes sociales. La requetonera ya había probado suerte en el espectáculo cuando participó en "Enamorándonos", programa del que también salió "La Bebeshita", sin embargo, pocos la recuerdan, ya que tenía una imagen diferente y se hacía llamar "Kat", debido a que su nombre es Katherin Huerta.

