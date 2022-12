La vez que Michael Jackson protagonizó un episodio del "Chavo del 8"

"El Chavo del 8" se convirtió en una de las series más exitosas de la historia de la televisión en México debido a los millones de personas que la vieron a lo largo de décadas en toda América Latina. Si bien esta producción se emitió en nuestro país de 1971 a 1980, durante al menos 40 años después continuaba formando parte de la programación de muchos canales en diversos países del continente.

Entre los 290 episodios que constituyeron la serie de televisión protagonizada por Roberto Gómez Bolaños han quedado para la historia algunos inolvidables capítulos que han trascendido a los años por su singularidad y por incluir a algunos personajes que han hecho historia en la televisión, la música o el mundo del espectáculo en general, tal es el caso de Michael Jackson.

Y aunque quizá pocos lo recuerden, el cantante, compositor y productor estadounidense, ícono de la música y de la cultura contemporánea, acaparó los reflectores luego que formara parte de uno de los capítulos de "El Chavo del 8" y prácticamente llevarse el protagonismo durante todo el episodio. Esto ocurrió no precisamente porque el conocido como "El Rey del Pop" apareciera en la pantalla de manera presencial sino porque los personajes de la serie lo mencionaron, justo en momentos en que la trayectoria del artista comenzar aa despegar.

Michael Jackson llegó a protagonizar un episodio de "El Chavo del 8"

Fue en uno de estos inolvidables episodios de "El Chavo del 8" en donde se pudo escuchar uno de los primeros hits de Michael Jackson, algo que hasta ahora había pasado desapercibido entre la mayoría de los admiradores del artista así como de los fanáticos de la serie mexicana. Un momento icónico de la historia dela televisión nacional y que casi 50 años después ha vuelto a resurgir para sorpresa de millones.

"El Chavo del 8" es recordada como una de las series mexicanas más famosas. FOTO: Especial

Hay que recordar que fue a finales de la década de los 60 cuando Michael Jackson comenzó a brillar en el competitivo mundo de la música en Estados Unidos, siendo solo un niño demostró contar con un inigualable talento y ya como adolescente en los 70 empezó a escalar de manera imparable la montaña del éxito, pues eran momentos en que sus canciones comenzaban a escucharse en todo el muno y sus fanáticos a multiplicarse por doquier.

La serie se transmitió de 1971 a 1980. FOTO: Especial

Fue en el episodio denominado "La radio de Ñoño", en el que el hijo del Señor Barriga (personajes interpretados por Edgar Vivar) presume una radio moderna al Chavo, algo que con bastante regularidad hacían Ñoño o Quico. En ese momento corre el dial se escuchan algunos acordes y un fragmento de "Don't stop 'till you get enough" ("No te detengas hasta que sea suficiente").

Michael Jackson fue incluido en uno de los episodios de la serie de comedia. FOTO: Especial

Se trataba de una de las canciones de Michael Jackson que marcó sus inicios y aunque ese instante aparentemente no tuvo tanto protagonismo en el capítulo como se hubiese pensado, los fans tanto del "Rey del Pop" como de la serie no lo han dejado pasar y recordaron de esta manera uno de los momentos más inesperados e icónicos de "El Chavo del 8".

