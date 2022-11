VIDEO: Sugey Ábrego presume sus curvas desde la cama con impactante outfit sport

Sugey Ábrego acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó un video en su perfil de Instagram con el que dejo boquiabiertos a sus miles de fans pues resulta que la bella actriz y conductora presumió sus curvas desde la cama vistiendo un entallado outfit sport, el cual, la hizo llevarse decenas de halagos con los que pudo reafirmarse como una de las mujeres más bellas de toda la farándula en México.

Desde hace un par de semanas atrás, Sugey Ábrego se embarcó en un viaje por diversas partes del continente europeo, sin embargo, la atractiva conductora veracruzana ha dejado ver que ni en sus vacaciones se permite descuidar su cuerpo pues luego de visitar algunos lugares emblemáticos y de probar los platillos tradicionales de cada lugar también se ha dado tiempo para ir al gimnasio y para someterse a algunos tratamientos estéticos tal como como lo dejó ver en una de sus últimas publicaciones.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Sugey Ábrego se grabó desde la cama del hotel donde está hospedada a punto de aplicarse un tratamiento que la ayuda a mantener la firmeza en su piel y con la sensualidad que la caracteriza contó cómo es que se las ha arreglado para disfrutar de sus vacaciones y seguir cuidando la espectacular figura que la ha caracterizado desde siempre.

“Hoy anduve de excursión en el Monte de Erice en Sicilia, pero obviamente ya me fui al gimnasio, me fui a la escaladora y ahora voy a trabajar la cintura, voy a echar mi spray, ya le puse su gel, activamos aquí, cinco minutitos y vamos a darnos masaje en la cinturita en lo que veo la información de Nápoles para ver qué voy a visitar así que aquí trabajando el cuerpi” fueron las palabras que dijo Sugey Ábrego quien se grabó desde la cama aún con el outfit sport que utilizó para hacer ejercicio en el gimnasio, no obstante, lo que enloqueció a sus fans fue se bajó ligeramente el pants que estaba utilizando para poder masajearse de mejor manera por lo que robó más de un suspiro.

Pese a que el video de Sugey Ábrego fue difundido a través de sus historias de Instagram, las imágenes no tardaron en llegar a otras plataformas y páginas administradas por sus fans donde los halagos no se hicieron esperar y comenzaron a llegar por decenas.

“Eres una diosa”, “Como los mejores vinos”, “Cada día más hermosa”, “Todo un bombón”, “Estás divina” y “La más guapa de todas” fueron algunos de los comentarios que se llevó la “exchica del clima”, quien ya se encuentra de regreso en México para retomar sus distintos compromisos tanto en televisión como en el teatro.

Sugey Ábrego es todo un fenómeno en redes sociales. Foto: IG: sugeyabregotv

Actualmente, Sugey Ábrego tiene 43 años de edad y se encuentra atravesando por un gran momento en su carrera pues figura como uno de los máximos sex symbols de la farándula, incluso, ostenta el título de “La Reina del VIP” debido a que su incursión en la venta de contenido exclusivo ha sido todo un éxito, incluso, esta faceta, le ha permitido aumentar su presencia en televisión y teatro.

