El inapropiado comentario del rey Carlos III que llevó a la princesa Diana a sufrir graves problemas de salud

Lady Di es una de las mujeres más polémicas que han existido en la familia real de la Gran Bretaña, no sólo por su actividad en pro de la sociedad, sus relaciones sentimentales o el accidente que le costó la vida, también porque siempre sufrió acoso por parte de la familia de Isabel II y Carlos III.

Sólo una semana después de haberse comprometido con el actual rey, Lady Di comenzó a sufrir graves problemas de salud, algo que pudo haber sido provocado por un comentario inapropiado e insensible por parte de Carlos III. Desde ese momento, la princesa de Gales desarrolló distintos trastornos mentales que pusieron en riesgo su vida, en más de una ocasión.

Incluso, hay grabaciones que han salido a la luz en los meses recientes, en donde se escucha decir a Lady Di que ya no soporta a su familia política y que le pesa mucho que no la apoyen para nada en las decisiones que toma. Es claro que Carlos III y Diana no tuvieron un matrimonio feliz, porque Carlos seguía enamorado de sus exparejas, pero fue algo que no evitó que se unieran legalmente.

¿Cuál es el comentario de Carlos que casi le cuesta la vida a Diana?

FOTO: Archivo

El comentario que casi le cuesta la vida a la princesa Diana

A pesar de no ser una pareja modelo, Carlos y Lady Di se casaron. Lógicamente los problemas no tardaron en salir a la luz en la familia real. Un mes después de que se comprometieron, la princesa Diana comenzó a sufrir bulimia. Los desórdenes alimenticios sólo eran un reflejo de lo que pasaba en la pareja.

En 1995, en una entrevista con la BBC, Lady Di dijo que “la bulimia comenzó una semana después de comprometernos. Carlos puso su mano en mi cintura y dijo algo como: ¡Oh! estás un poco gordita de aquí, ¿no? Eso desencadenó algo en mí”.

La salud mental Diana de Gales comenzó a deterioraros y en más de una ocasión pensó en quitarse la vida. Sufrió ansiedad, acoso, depresión y pensamientos suicidas. “Estuve a punto de cortarme las muñecas. Regresé a Londres para buscar tratamiento”, recordó.

Diana pensó en quitarse la vida

FOTO: Archivo

