De espaldas, La Mala Rodríguez enciende la red en arriesgado traje de baño

La Mala Rodríguez causó furor entre sus millones de fans con un video en el que se lució de espaldas. En su cuenta oficial de Instagram, la cantante española compartió un pequeño clip en el que se le ve saliendo de la alberca y presumiendo su curvilínea silueta en un arriesgado traje de baño negro con el que encendió la red y dejó poco a la imaginación, confirmando que es una de las más bellas de las plataformas.

María Rodríguez Garrido, nombre real de la también actriz originaria de España, se ha convertido en una de las artistas más reconocidas a nivel internacional, famosa por su talento arriba de los escenarios, pero también por ser una de las mujeres que cautiva las redes con sus reveladores atuendos, perfectos para mostrar un lado sensual y provocativo como lo dejó ver en su reciente publicación.

La Mala Rodríguez se luce en bañador

"La Mala", como también es conocida en el ambiente artístico internacional, publicó en la plataforma de Meta imágenes en las que se le ve luciendo un atrevido atuendo con el que robó miradas y suspiros, pues el bañador de talle alto le permite mostrar sus curvas y toda su belleza, encantando a sus 1.4 millones de fans, quienes la llenaron de halagos y piropos.

La cantante española cautivó a sus millones de seguidores con su look, pues como en otras ocasiones dejó ver su curvilínea figura y demostró que no teme a lucirse con reveladoras prendas y que está dispuesta a desafiar las restricciones de las redes, mostrando mucho de su piel, como lo hizo en el reciente video compartido en Instagram en el que se le ve de espaldas y saliendo de la piscina.

En esta ocasión Rodríguez no utilizó ninguna frase para acompañar el clip, pero dejó algunos emojis de changuitos tapándose el rostro, publicación que ya han recibido más de 88 mil " me gusta" y miles de comentarios con frases como: "Cuerpazo", "Cómo que me dio calor", "Tremenda como siempreeee!!", "Bella!!", "Enamorado", "Esa espalda", "hermosa sirena" y "Te prefiero a ti que al café por las mañanas", entre muchos otros.

La Mala Rodríguez conquista con sus looks. Foto: IG @malarodriguez

La Mala Rodríguez se deja ver en sus redes, como Facebook, Instagram y Twitter con los atuendos más atrevidos, como lo confirmó con su reciente publicación en la plataforma de Meta, en la que cuenta con millones de seguidores, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de mensajes con cientos de elogioso emojis de corazón, caritas enamoradas y llamas, para recordarle lo bella que es.

Nacida en la provincia de Jerez de la Frontera, en la ciudad de Cádiz, al sureste de España, "La Mala" desde joven mostró interés por la música, sin embargo, antes de llegar al éxito en los escenarios tuvo que realizar otros trabajos, como camarera, profesora de aeróbics y trabajadora de limpieza, sin embargo, su gran talento y originalidad la han llevado a ser hoy es una de las españolas más famosas a nivel internacional.

La cantante presume cuerpazo. Foto: IG @malarodriguez

