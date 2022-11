Shakira le ganó a Piqué: se quedó con la custodia de sus hijos y se mudará a Miami

Shakira calificó su separación de Gerard Piqué como uno de los momentos más oscuros de su vida debido a que confesó que llegó a pensar que su romance duraría toda la vida, sin embargo, luego de varios meses de turbulencia parece que la calma nuevamente está regresando a su vida pues según medios españoles, la intérprete de “Te felicito” habría llegado a un acuerdo con el jugador del Barcelona para quedarse con la custodia de sus hijos y mudarse a Miami para iniciar una nueva vida, por lo que en esta nota te contamos todo lo que sabemos al respecto.

En la entrevista que Shakira concedió para la revista “Elle” señaló que sus hijos fueron los más afectados tras su separación de Piqué, pues aunque trató de manejar la situación de manera privada, los menores no pudieron librarse del acecho de la prensa y de los malos comentarios de sus círculo social, por lo que dejó ver que estos habrían sido los principales motivos para pedirle a Piqué que les permitiera dejar Barcelona para vivir en Miami e iniciar una nueva vida, no obstante, hasta hace unas semanas el seleccionado español no estaba de acuerdo con esto y trascendió que, de ser necesario, se enfrascaría en una batalla legal con la colombiana para impedir que esto sucediera.

Shakira y Piqué confirmaron su separación a principios del mes de junio de 2022. Foto: Especial

Shakira gana la batalla

De acuerdo con los reportes del periódico “El País”, luego de intensas negociaciones, Shakira logró convencer a Gerard Piqué de quedarse con la custodia de Milán y Sasha y aunque no se dieron a conocer todos los detalles del acuerdo al que llegaron, se detalló que la intérprete de “Pies descalzos” y sus hijos tendrán que pasar el resto del 2022 en Barcelona, pero iniciando el 2023 podrán viajar a Miami, Florida para comenzar su nueva vida.

Según los reportes del medio antes citado, el acuerdo entre Shakira y Piqué se logró luego de una intensa reunión de más de 13 horas en la que también acordaron que los gastos de los menores correrán a cargo de ambos padres en partes iguales, además, el también empresario podrá viajar a Miami para ver a sus hijos las veces que él quiera.

Shakira y sus hijos vivirán en Miami. Foto: IG: shakira

Por otra parte, el medio español “La Vanguardia” informó que la intención de Shakira es que sus hijos retomen sus estudios durante el próximo trimestre escolar, por lo que ella misma se encargó de buscarles un colegio para que puedan realizar la transición sin complicaciones.

Hasta el momento, ni Shakira o Gerard Piqué han salido a ofrecer más detalles sobre este acuerdo al que llegaron, sin embargo, es muy probable que no ventilen por ellos mismos más información pues en más de una ocasión han manifestado que su intención de manejar de manera privada todo lo referente a su separación para no afectar a sus hijos principalmente.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO revelaría que los hijos de Shakira y Piqué estaban molestos y sin querer abrazar a su padre durante su despedida

Desde la cama, la prima de Shakira paraliza la red con solo una toalla

Trata de no sonreír antes de conocer al guapo hermano de Gerard Piqué