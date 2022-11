Gerard Piqué se despide de las canchas con una gran ovación: "Hoy fue una liberación"

Como lo había anunciado previamente Gerard Piqué, uno de los defensas centrales más emblemáticos del Club Futbol Barcelona se retiró de la actividad deportiva profesional. Al final de su último partido como profesional dijo que “hoy fue una liberación”, aunque admitió que pasó seis meses difíciles, declaraciones que hizo después que los blaugranas se impusieran al Almería con un marcador de 2 goles a 0, además de la ovación del respetable para el exseleccionado español.

“Jamás había pensado en irme”

"Jamás había pensado en irme. Siempre piensas en seguir un año más y no pensaba en la retirada, pero las cosas se dan de una manera que al final tienes que tomar una decisión. Estos seis meses han sido muy difíciles, se ha visto, y hoy ha sido una liberación", afirmó el defensa en declaraciones a la plataforma DAZN.

Después de no salir a jugar y ver los encuentros de su equipo desde la banca, hoy su técnico Xavi Hernández lo puso desde el inicio del juego ante el Almería, un hecho que fue ovacionado por los asistentes al Spotify Camp Nou de Barcelona. "Ahora se abren un abanico de mil cosas, tengo que organizarme. Esta es mi casa, aquí nací, era el momento de separar los caminos, darnos aire y volver con más fuerza", señaló Piqué

Sobre su trayectoria, Piqué dijo que se queda con "las amistades y las experiencias" vividas, al respecto de los títulos que ganó con la casca del Barcelona dijo que "son un número, son metal".

" Son noches mágicas para los jugadores "

Por su parte, Xavi Hernández actual director técnico del Barcelona y excompañero de Gerard Piqué como jugador del club y la selección de España, dijo que "son noches mágicas para los jugadores que hemos tenido la oportunidad de despedirnos de esta manera. Me han pasado por la cabeza todas las vivencias que hemos tenido, sobre todo como compañeros, cuando lo ganamos todo en una época dorada. Fue emocionante. Imagino que se irá en paz del Barça, que es como me sentí yo cuando me fui. Con la sensación de haberlo dado todo", añadió el técnico en rueda de prensa.

Con información de EFE

