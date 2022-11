Trata de no sonreír antes de conocer al guapo hermano de Gerard Piqué

Gerard Piqué es una de las grandes personalidades tanto del futbol como también, el espectáculo. Es que el ex futbolista del Barcelona no solo se ha destacado como defensor en las diferentes competencias que disputó sino, el catalán es muy conocido por ser la ex pareja de la cantante colombiana Shakira.

Sin embargo, el ex culé no es el único exitoso de la familia Piqué. De hecho, dentro de la empresa que ha creado y que se dedica a la organización y producción de distintos eventos -Kosmos- el ex de Shakira trabaja con su hermano menor, Marc. El joven, de 30 años, es el apoderado legal de la firma, donde además trabaja la nueva novia del futbolista, Clara Chía Martí.

Gerard Piqué. Fuente: Archivo.

Gerard Piqué viene desempeñándose como empresario desde hace ya tiempo. A la par de su relación con la colombiana, de su rol de padre y de su función en la defensa del Barcelona, el catalán ha ido dándole cada vez más forma a este costado emprendedor. Como no podía estar en todos lados, pues puso a su hermano Marc Piqué como su CEO.

El ex de Shakira fundó el holding Kosmos, que gestiona emprendimientos inmobiliarios y deportivos e incursionó. Precisamente en Kosmos trabaja con Marc Piqué, su hermano de 30 años quien se graduó en Administración y Dirección de Empresas y en la actualidad se desempeña en 11 cargos dentro de 6 empresas diferentes.

Con un perfil y una exposición más baja que la de su hermano de Gerard Piqué también probó suerte en el fútbol cuando era más joven. No obstante, al final decidió llevar su vida y su perfil por el de un empresario exitoso y con una exposición más baja. De lo que no quedan dudas es de los genes, ya que entre el futbolista y su hermano empresario hay un marcadísimo parecido físico.