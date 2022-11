Eduin Caz llora desconsolado en Tijuana al cantar “El dinero ni nada” que le recuerda a su hermano fallecido

La gira “Enfiestados y amanecidos” de Grupo Firme llegó a hasta Tijuana, Baja California, ciudad de donde son originarios, ahí se vivió uno de los momentos más especiales en la carrera de los artistas ya que demostraron que son “profetas en su tierra” y que siguen siendo una de las agrupaciones más icónicas del regional mexicano.

En redes sociales ya empezaron a circular videos de algunos fragmentos de la noche, pero sin duda lo que ha causado más emotividad es en donde aparece Eduin Caz interpretando el tema “El dinero ni nada”, el vocalista hace pausas en su interpretación ya que el llanto lo alcanza, pues el corrido le hace recordar a una persona especial que ya no está vivo.

Fue Eduin Caz quien en una entrevista para “El Gordo y la Flaca” confesó que dicho tema lo hace recordad a Giovanni, una persona que era su amigo, pero que consideraba su hermano. El intérprete de “El tóxico”, “El amor no fue pa´ mi”, “Calidad” y “Ya supérame” dijo que prefiere no cantar esa melodía en el escenario, pues le es imposible no acordarse de aquel hombre con quien vivió tantas cosas y del que tiene muchas anécdotas, por eso siempre que lo hace llora.

Y así como describió en aquel momento, Eduin se ve destrozado y con la voz cortada cuando cantó “El dinero ni nada” para toda la gente de Tijuana que acudió a ver a los ídolos del momento.

Poco se sabe de la identidad del amigo de Eduin Caz, una de las cosas que si se conocen es que la forma en la que murió fue por un secuestro, el famoso ha mencionado que fueron tan buenos compañeros que se la vivían juntos, además fue una de las personas que confió en que Grupo Firme llegaría muy lejos e incluso le prestó su casa para que grabaran algunas canciones.

“Yo me la vivía en casa de sus papás, él no es mi hermano de sangre, pero lo considero como mi hermano de sangre porque convivía con él todos los días, día y noche (…) cuando pasó … no era lo que yo me esperaba. Yo recuerdo que estaba en Ciudad de México”, puntualizó el cantante sinaloense (…) Y cada vez que la cantó en el escenario, de hecho, últimamente no la puedo cantar, es muy difícil para mí cantarla porque me gana el sentimiento y me dan ganas de llorar porque se extraña”.