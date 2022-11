MasterChef Celebrity 2022: ¿Quién será ELIMINADO este domingo 6 de noviembre?

Este domingo 6 de noviembre se transmitirá el capítulo número doce de la actual temporada de MasterChef Celebrity México 2022 y como sucede en cada entrega de este famoso reality show de TV Azteca, el interés por saber quién será el o la eliminada ha ido en aumento entre los seguidores de la famosa competencia culinaria, por lo que en esta ocasión te diremos quién es la celebridad que se perfila para abandonar “la cocina más famosa de México".

En los últimos capítulos de MasterChef Celebrity la producción del programa se ha blindado contra las filtraciones de información, sin embargo, esto no ha evitado que las páginas de spoilers hagan de las suyas y dichos portales, para disminuir las probabilidades de equivocarse, han mencionado varios nombres como los posibles eliminados.

Para este domingo 6 de noviembre, diferentes páginas de spoilers apuntan a que hay tres principales candidatos a salir de MasterChef Celebrity y sin lugar a dudas uno de los nombres de esta lista que más ha causado asombró es el de Carlos Eduardo Rico pues de a poco ha ido evolucionando en la cocina hasta ser uno de los participantes más regulares de la competencia, por lo que en caso de ser el eliminado tendría que ser por algún error verdaderamente garrafal.

"La cocina más famosa de México" ya ha perdido a 10 cocineros. Foto: IG: masterchefmx

Por otra parte, los nombres de Alejandra Toussaint y Nadia completan esta lista, no obstante, en ambos casos no causaría tanta sorpresa que alguna de las dos salieran pues en el caso de la ex participante de Survivor México ha tenido un desempeño en la cocina que ha dejado mucho que desear, incluso, muchos consideran que ha llegado a estas alturas de la competencia solo por suerte, mientras que en el caso de la ex académica se cree que no está a nivel de sus compañeros de emisión por lo que su regreso al programa le duraría muy poco.

¿Qué pasará en el nuevo capítulo de MasterChef Celebrity?

De acuerdo con los adelantos liberados por la producción de MasterChef Celebrity, el programa de este domingo 6 de noviembre estará lleno de intensidad pues habrá un reto de campo en el que nuevamente los participantes se dividirán en equipos, lo cual, ha quedado demostrado que no es una buena idea pues los egos de las celebridades han generado fuertes rivalidades y en este capítulo no será la excepción pues Lorena Herrera tendrá una fuerte confrontación con Karla Sofía Gazcón, una de las participantes más polémicas de la actual temporada.

Por otra parte, se pudo ver que algunos ex participantes de MasterChef Celebrity 2021 regresarán a la cocina y algunos de los participantes que sufrirán en este programa son Alejandra Toussaint y Arturo López Gavito.

¿Qué famosos siguen en competencia dentro de MasterChef Celebrity México?

Los eliminados hasta el momento en MasterChef Celebrity 2022 son: Verónica del Castillo, Ernesto D’Alessio, Julio Camejo, Carmen Campuzano, Alan, Francisco Gattorno, Pedro Moreno, Macky González, Margarita “La Diosa de la Cumbia” y Talina Fernández, mientras que los famosos que siguen con el objetivo de convertirse en el próximo “MasterChef” son Alejandra Ávalos, Alejandra Toussaint, Lorena Herrera, Arturo López Gavito, Carlos Eduardo Rico, Karla Sofía Gazcón, Nadia, Marcelo Lara, Mauricio Mancera y Ricardo Peralta.

