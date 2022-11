VIDEO: Lucerito Mijares es fanática de Arjona, así cantó a todo pulmón en su concierto

Lucerito Mijares es una de las jóvenes promesas de la música que ha conquistado al público al presentarse con sus padres, sin embargo, ahora demostró que no sólo disfruta de estar arriba del escenario, sino también ser parte del público, ya que recientemente fue al concierto de Ricardo Arjona, en donde cantó a todo pulmón cada una de sus temas, así lo dejó ver en sus historias de Instagram en donde compartió una serie de videos que encantaron a sus fanáticos.

La noche de este jueves, el cantante guatemalteco se presentó en el Auditorio Nacional, en su primera fecha de tres que ofrecerá en la Ciudad de México. El intérprete de "Pingüinos en la cama" hizo vibrar a sus fanáticos capitalinos, entre los que se encontraba la hija de Lucero y Manuel Mijares, quien al parecer es su gran admiradora, ya que estuvo interpretando junto a él sus mejores éxitos, los cuales disfrutó desde su asiento, que no utilizó ya que estuvo parada y muy emocionada.

En sus historias de la plataforma de Meta mostró a sus 419 mil seguidores los mejores momentos que vivió en el concierto de Arjona, en el cual la joven cantó "Minutos" y "Fuiste tú", dos de los temas que la hicieron vibrar y hasta hacer algunos pasos de baile en un estilo muy rockero. Con estos clips, la hija de "La novia de América" dejó ver sus gustos musicales, pues no se equivocó en ninguna de las letras de los sencillos que interpretó desde la fila en la que estaba viendo al ídolo de pop.

Lucerito Mijares es fan de Arjona

Ricardo Arjona llegó la México con la gira ”Blanco y Negro Tour”, con la cual ha recorrido varias partes de América Latina, y aunque ha sido muy polémico al dar algunas declaraciones en contra de temas como el lenguaje inclusivo y la identidad de género, ha sido muy exitosa, tanto que en el auditorio ubicado en la capital del país hizo sold out, y una de las presentes fue la hija de los intérpretes del "Privilegio de amar", quien además tomó sus redes sociales para expresar su admiración por el artista de 58 años.

"Después de tantos años, todavía no me creo que conozco al increíble ser humano que es este enorme ARTISTA. Eres de otro mundo @ricardoarjona. Te amo", escribió Lucerito Mijares para acompañar una fotografía en la que está con Arjona, mostrando que no sólo conoce su música, también ha podido convivir con él, algo que dejó ver le causa mucha emoción. Gracias a esta imagen, los fans han pedido que se acerque al artista para que próximamente se suba al escenario junto a él, al igual que lo ha hecho en otras celebridades como Daniela Romo.

Lucerito Mijares es fan de Arjona Foto: Especial

Lucerito ha comenzado a destacar en la música gracias a su talento, pues aunque no ha debutado de forma oficial ya tiene una gran número de seguidores, esto debido a que sus papás, Lucero y Mijares, la han apoyado en todo momento y le han permitido cantar con ellos en diferentes shows, como el que tuvo hace algunos meses en el Auditorio Nacional, en donde mostró su transformación pues ahora se le ve más segura de sí misma.

Muchas personas que la siguen piden que por fin se lance como cantante, pues quieren disfrutar de su talento, sin embargo, tanto la artista como sus padres han aclarado que por el momento se está enfocando en sus estudios y que después analizará si quiere seguir con su carrera en la industria musical, la cual se pronostica sea un éxito debido a que tiene una voz prodigiosa y es parte de una dinastía que comenzaron Mijares y Lucero.

