VIDEO | Hermana de Rey Grupero denuncia que fue agredida en la calle: “Ya no puedo más”

La hermana de Rey Grupero, Luciana Ordaz Balderas, recurrió una vez más a redes sociales para denunciar el acoso y la agresión de la que fue víctima en plena vía pública por quien fuera la novia de su presunto abusador sexual. La influencer dijo sentirse cansada de la intimidación y exigió justicia para ella y su mascota, a la que habrían intentado arrebatarle de las manos para matarla.

Desde hace casi un año la influencer inició una fuerte batalla legal contra Javier Cruz Coello y Juan Javier Cruz Balderas, quienes son su tío y primo, acusándolos de presunto abuso sexual; sin embargo, desde entonces ha recibido amenazas de muerte, acoso e intimidación por personas cercanas a ellos, más recientemente por una joven a la que identificó como Rebeca Amairani, supuesta novia de uno de sus agresores.

“Ya no puedo más con tantos ataques, intimidación, golpes, discriminación e injusticia hacia mi persona. Hoy alzo la voz por quien no la tiene, estamos hablando de un ser que no se puede defender, que es mi perrita Laila de raza pequeña”, escribió la joven modelo junto a un video de las cámaras de vigilancia donde se puede ver el momento en que es agredida mientras paseaba con su mascota.

Luciana Ordaz detalló que recibió una orden de restricción que interpuso la mujer que la agredió, esto pese a que ella es quien resultó afectada: “Ahora yo soy la imputada cuando ella ha sido la única que todo el tiempo me ha maltratado. Pido justicia por Laila y que las autoridades me ayuden a salir de este infierno”.

Caso de Luciana Ordaz

Todo comenzó en agosto pasado cuando la hermana de Luis Alberto Ordaz Balderas, como se conoce al también youtuber, dio a conocer a través de sus redes sociales que denunció a sus familiares antes mencionados por abuso sexual. Aunque las agresiones e intimidación en su contra comenzaron luego de que se enterara Rey Grupero, pues éste no dudó en confrontarlos.

“Desde que los denuncié llevo más de seis meses soportando acoso y burlas de estos sujetos (…) He asegurado mis puertas y chapas de seguridad por miedo a que un día entren. Llené todo mi edificio con cámaras de vigilancia y hace poco mi primo (Juan Javier Cruz Balderas) vino a cortar los cables”, relata la joven en un video donde muestra cómo algunas personas ingresan a su domicilio.

La modelo aseguró que más de una ocasión pidió ayuda a las autoridades y durante seis meses no recibió respuesta pese a las amenazas: “Siempre hay gente adentro y afuera para vigilarme. Acudí a la policía y al Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales decenas y cientos de veces pero no ocurre nada”.

Cuando su denuncia se hizo viral la Fiscalía de la Ciudad de México le envió un mensaje en Twitter donde le brinda su poyo, al igual que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que reaccionó y se puso en contacto con ella para darle orientación en su caso.

El pasado 20 de octubre agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) detuvieron a Juan Javier Cruz Balderas por el presunto delito de abuso sexual en contra de Luciana Ordaz Balderas; sin embargo, la joven sigue recibiendo amenazas y esta vez habría sido agredida por la pareja de uno de los abusadores.

