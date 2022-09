Luciana Ordaz, hermana del "Rey Grupero", denuncia a su tío y primo de abuso sexual

Luciana Ordaz Balderas, hermana del creador de contenido Luis Alberto Ordaz Balderas, mejor conocido como “Rey Grupero”, compartió un video desde sus redes sociales en donde denunció a Juan Javier Cruz Coello y Juan Javier Cruz Balderas, su tío y primo, de haberla acosado sexualmente y ed haber recibido amenazas de muerte una vez que decidió dar a conocer el caso y alzara la voz contra sus agresores.

En la grabación Luiciana Ordaz aseguró que lleva más de 6 meses intentando recibir apoyo por parte de las autoridades de la Ciudad de México para que atiendan sus denuncias, mientras que sus familiares la intimidan y acosan dentro de su hogar: “Soy Luciana Ordaz Balderas, víctima de abuso sexual y aún estoy con vida. Mis agresores desafortunadamente son mis familiares”, se escucha al inicio del clip.

“Todo comenzó cuando mi hermano se enteró y los enfrentó. Desde que los denuncié llevo más de seis meses soportando acoso y burlas de estos sujetos”, se escucha decir a Luciana en el video. La modelo e influencer aseguró que una vez que inició el proceso de denuncia contra sus agresores, su primo incrementó sus acciones, llegando a intimidarla en su propia vivienda. El acoso ha sido tal que ahora no puede salir de su casa y teme por su seguridad.

Influencer "llenó" su casa con cámaras de vigilancia

Luciana Ordaz indicó en el video que ante el temor de una posible agresión decidió incrementar la seguridad en su domicilio: “He asegurado mis puertas y chapas de seguridad por miedo a que un día entren. Llené todo mi edificio con cámaras de vigilancia y hace poco mi primo (Juan Javier Cruz Balderas) vino a cortar los cables", declaró.

La hermana del “Rey Grupero” dijo en el video que su primo Juan Javier Cruz Balderas suele invitar a gente a su departamento con el objetivo de hostigarla e intimidarla: “Imagina que en cualquier momento pueden entrar a mi casa y hacerme daño", señaló en la grabación.

Y aunque la modelo aseguró que ha acudido en numerosas ocasiones a solicitar ayuda, es la fecha en que todo sigue igual: "Siempre hay gente adentro y afuera para vigilarme. Acudí a la policía y al Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales decenas y cientos de veces pero no ocurre nada”, lamentó.

Luciana Ordaz destacó que aunque no ha faltado a ningún examen psicológico y ya tiene en sus manos con las actas así como con la evidencia necesaria para iniciar el caso, es la fecha en que no se ha abierto una carpeta de investigación acerca del mismo.

“Me tienen amenazada de muerte y tengo más de seis meses pidiéndole ayuda a las autoridades y no han hecho nada. Mi carpeta de investigación desde hace meses ya está lista. No he faltado a ningún solo examen psicológico. Ya están las pruebas, ya están las fotos, ya están las actas”, indicó.

La joven destacó que incluso sus agresores la han amenazado de muerte: “Tengo amenazas de muerte… Cuando una mujer muere se hace un escándalo, pero cuando una persona viva pide ayuda, nunca se hace nada. ¡Vivo con miedo!”, refirió en el video.

Una vez que su publicación se viralizó la Fiscalía de la Ciudad de México comentó en su publicación que buscan brindarle apoyo. Mientras que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México también reaccionó y le escribió a la influencer para ofrecerle orientación.

