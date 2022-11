VIDEO: Yalitza Aparicio habla de la importancia de acudir al psicólogo, le ayudó en su camino a la fama

El pasado 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental, el cual tiene el objetivo de aumentar la conciencia de los problemas de este tipo. Muchas personalidades entienden bien la importancia de esto como Yalitza Aparicio quien declaró que ella se apoya de su psicólogo, pues es parte fundamental en la vida de las personas, quienes en muchas ocasiones minimizan sus problemas porque no se trata de un dolor físico.

Durante la Alfombra Roja de la serie "Mujeres Asesinas", en la que participará con el personaje de Rocío "La Insomne" y cuyo capítulo estará disponible en VIX+ el próximo 18 de noviembre, mencionó que acudir con el especialista de la salud mental es relevante, pues no hacerlo desencadenaría escenarios complejos en el futuro ya que los problemas son "cositas que, si se dejan pasar, se van sumando al punto de que incrementa y llega un momento de que detona todo y desafortunadamente se toman decisiones al momento", explicó ante el mar de micrófonos que la rodearon.

En este caso, reveló que le costó trabajo entender a su personaje en lo emocional; sin embargo, le ayudar a realizar un análisis de reflexión debido a que las mujeres cuentan con poco apoyo y se mantiene la idea de que son "el sostén de la familia y que no se deben de doblegar", pero al ser seres humanos afirmó que necesitan ser escuchadas, entendidas porque también tienen derecho a equivocarse. "Se vale aceptar que nos equivocamos y que no lo sabemos todo y que podemos acudir a solicitar apoyo con la familia o con los amigos... todo eso lo entendí muy fuerte con éste personaje", mencionó.

Yalitza Aparicio pidió ayuda cuando comenzó su carrera como actriz

Yalitza Aparicio reveló que aunque no ha sufrido de violencia como alguno de los personajes de la serie "Mujeres asesinas" sí ha pasado momentos complicados como mujer. En este caso refirió que tuvo que pedir ayuda profesional cuando se involucró en el mundo del espectáculo, algo que le llegó de sorpresa, pero ejecutó tan bien que se dio a conocer en Hollywood, el sueño de histriones que llevan en el medio varios años.

Y es que desde que la oaxaqueña saltó a la fama como protagonista de la película "Roma" de Alfonso Cuarón, las críticas no se hicieron esperar y su figura dividió prácticamente a todo México. Mientras unos la consideraron sólo afortunada y que no tiene madera de actriz, otros la apoyaron incondicionalmente. De igual forma, hubo quienes se metieron con ella por ser de origen indígena y que su lugar no estaba dentro de los escenarios donde se desenvuelven grandes personalidades. Ella, sin perder nunca los estribos, supo contestar con la fuerza de su trabajo y palabras afables.

"Bueno, yo creo que en el momento que estoy ya asimilé muchas cosas. Ustedes fueron testigos de lo que viví cuando comencé en éste medio, pero he entendido todo esto como parte de mi proceso... les mencionaba hace rato, si te duele la cabeza te tomas una pastilla. Si te duele acá, te tomas una pastilla. Todo hay cómo solucionarlo, pero a veces tienes problemas sentimentales y emocionales y no acudes nunca a buscar un apoyo. Yo he entendido que se debe hacer, es algo que a mi me ha ayudado y es por eso que hoy en día soy así" Yalitza Aparicio, profesora y actriz

