BTS se "separará" en 2023 para lanzar música como solistas

La agencia de BTS por fin habló de los planes de los miembros de la banda de k-pop para el próximo año, pues confirmó que durante el 2023 dejarán sus actividades grupales para lanzar música como solista. Con esta noticia, el ARMY reafirmó que aunque se "separarán" de forma temporal, podrán disfrutar de su talento en los escenarios. Sin embargo, no todo es bueno, ya que también la compañía habló de los planes para que los idols ingresen al servicio militar.

De acuerdo a medios surcoreanos, el CEO de HYBE, Park Ji-won, indicó que para el próximo año se espera que el resto de los miembros debuten como solistas, al igual que ya lo hizo J-Hope al revelar su álbum "Jack in the box" y Jin, quien recientemente lanzó el sencillo "The Astronaut", con el cual se despide del ARMY antes de entrar al servicio militar por lo que colocó una serie de mensajes ocultos que fueron muy emotivos para el fandom.

¿Qué miembros de BTS debutan en 2023?

Según lo que dijo el director ejecutivo, después de Jin y J-Hope, el próximo en revelar su material en solitario será RM, quien desde hace algunos días ha comenzado a dar detalles de su próximo trabajo lejos de Bangtan, el cual se ha especulado estará listo para noviembre. Además, dio a conocer que de igual forma V, Suga, Jimin y Jungkook debutaran con sus respectivos solos, aunque no reveló la fecha exacta en la que mostrarán sus proyectos, se pronostica que sea durante la primera mitad del 2023.

Con esta noticia el ARMY está muy emocionado, ya que por fin disfrutarán del talento de los jóvenes, que se han convertido en un fenómeno global en la industria musical. Asimismo, los idols darán a conocer sus propios estilos, que no han podido explotar al máximo junto a sus compañeros de la banda, al igual que lo hizo el mayor de BTS y el rapero hace algunas semanas. No obstante, también se encuentran preocupados, pues podrían ser sus últimos trabajos.

HYBE habla sobre el servicio militar de BTS

El representante de la agencia indicó que Jin se tendrá que enlistar antes de que acabe el año, mientras tanto, los demás miembros continuarán trabajando de forma individual. Hasta el momento, destacó, no saben cuáles son los planes que tienen los demás miembros de BTS para comenzar con el proceso y cumplir con su obligación como ciudadanos de Corea del Sur, quienes están obligados a hacer el servicio militar.

Al respecto al plan de servicio militar de Jungkook, quien es cinco años mayor que Jin, Park se negó a comentar especificaciones y dijo: "Discutiremos con el artista y tomaremos una decisión, y procederemos de acuerdo con varios planes de implementación". Sin embargo, insistió en que todos los miembros del grupo de k-pop volverán a estar juntos hasta 2025.

En 2023 V, Suga, Jimin y Jungkook lanzarán música Foto: Especial

Finalmente, refirió que BTS podrá trabajar con el ARMY con varios contenidos preparados con anticipación, lo que podría indicar que el fandom no se quedará sin música cuando los miembros ingresen al ejército. Con esta información se confirma la nueva etapa de la banda, en donde los idols se concentraran en su carrera en solitario, para después enlistarse y volver como un grupo de K-pop.

