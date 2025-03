¿La caída de Adán?

El poder del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, se esfuma. Su influencia va a la baja y su control político hace agua. En corto, varios senadores del grupo parlamentario de Morena se quejan de la “falta de oficio”, y hasta el “poco profesionalismo” con que se conduce el legislador. “Está distraído, anda en otras cosas”, cuenta uno de ellos. “Se extravió”, me dice otro.

Al coordinador se le fisura la bancada. No trae control total sobre ella. Si bien Morena tiene abrumadora mayoría, el pegamento es el poder que concentra la 4T y no tiene que ver con la operación política del tabasqueño, que deja mucho que desear. Va perdiendo el respeto de sus pares. Su prioridad no parece estar en el quehacer legislativo.

Lleva varios derrapones. La manera en que sumó senadores al grupo parlamentario, marcadamente la llegada de Miguel Yunes Márquez, no gustó a varios; tampoco la forma en que procesa las diferencias internas, por ejemplo, entre el senador oaxaqueño Alejandro Murat y los legisladores afines al gobernador Salomón Jara.

El malestar escaló ante la debilidad exhibida que impidió que la iniciativa de reforma contra el nepotismo, secuestrada por el partido Verde, se aprobara en los términos que pidió la presidenta Sheinbaum: a partir de 2027 y no hasta 2030 como se avaló.

La inmadurez mostrada al liarse casi a golpes con senadores del PAN en medio de acalorados debates, tampoco le sumaron, y las muchas voces que le señalan de mostrarse errático en sus prioridades ha despertado el malestar en varios senadores que, en corto, pero cada vez con mayor eco, hablan de buscar un remplazo en la coordinación.

López Hernández ha ido perdiendo poder e influencia, y cosecha adversarios.

Va quedando descobijado. Tampoco en Palacio Nacional lo ven con demasiado agrado. No olvidan que él fue demasiado frontal contra quien a la postre se convirtió en candidata durante el proceso interno de Morena. “Se pasó”, describen.

A eso hay que sumar que su falta de oficio lo alejó de quienes antes lo respaldaron y se la jugaron con él. Varios de quienes lo apoyaron durante la contienda interna por la candidatura de Morena, pintaron su raya, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna; el vocero de Morena en San Lázaro, Arturo Avila; y el ex subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta. La lista es larga. Se quejan del desprecio y desdén.

Y en su estado, las cosas no le sonríen más. El gobernador de Tabasco, Javier May, y su equipo, responsabilizan a él y sus cercanos del desastre heredado en seguridad. Incluso hablan de vínculos con grupos criminales.

En el CEN de Morena tampoco meten las manos al fuego por Adán. Por eso dentro del grupo parlamentario de Morena, un sector que va creciendo comienza a configurar la idea de un relevo en la coordinación parlamentaria. Ven al senador operando por su cuenta, anteponiendo su agenda y prioridades, y consintiendo a legisladores con quienes tiene vínculos políticos y afectivos, por encima de la agenda de la presidenta Sheinbaum. Él va por la libre.

-Off the récord

Y, por si fuera poco, está el embate que emprendió contra Ricardo Monreal. Por eso más de uno ve su mano detrás del golpeteo contra otro de los poderosos de Morena en San Lázaro, el diputado Pedro Haces.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

