FOTOS: Lucerito Mijares presume impactante look desde el espejo

No son pocas las veces que le han pedido a Lucero o a Manuel Mijares que preparen el lanzamiento oficial de su hija Lucerito. Ambos aseguran que ella desea buscar otros caminos antes de siquiera pensar en hacerse notar en los escenarios de manera oficial. No obstante, la joven brilla con cualquier cosa que haga.

Hace unas horas tan solo ya comenzó a llamar la atención con tres imágenes tomadas en el Auditorio Nacional por el fotógrafo George Figueroa. En ellas se ve a la heredera de la dinastía musical con un maquillaje de Orlando Hernández.

En la primera de ellas se le muestra con una enorme sonrisa que engloba su carácter alegre y jovial. FOTO: @george_figueroa

Los comentarios no se hicieron esperar, pues aunque no cambió de postura, los gestos de la joven hicieron que le llovieran los halagos para reconocer su frescura, elegancia y belleza.

El mismo fotógrafo colocó la leyenda "ES HERMOSA!!!" para acompañar esta serie en la que se le puede ver vestida con una blusa color negro y diversos detalles de piedras plateadas que usó cuando fue parte del espectáculo que dieron sus padres en el Auditorio Nacional.

En la segunda colocó las manos en el rostro, lo cual hizo que sus chinos se definieran más. FOTO: @george_figueroa

"Esa niña me cae súper, súper bien, es una adorada", fue uno de los comentarios que le hicieron a la fotofgrafía.

"Súper bonita, me encantaron sus chinos", escribió otra usuaria.

Otros adjetivos que se usaron para describirla fueron "divina", "bellísima", "bonita,", "muy hermosa". Además de no esto, no cesaron los comentarios con diversos emojis en forma de corazón que demostraron lo mucho que gustó su look.

Un puchero bastó para que se notara lo afilado de sus rasgos. FOTO: @george_figueroa

