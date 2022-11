Santa Fe Klan contará su verdad en el “barrio” en un documental y esto es lo que se sabe sobre el proyecto audiovisual

Santa Fe Klan sigue superándose a sí mismo, después de que su música forma parte del sountrack de la cinta de Marvel “Black Panther: Wakanda Forever” ahora está preparando su propio documental en donde contará varios de los secretos de su carrera profesional y la lucha que ha hecho para llegar a la cima.

Pero no será un documental como cualquier otro, pues el principal objetivo de Ángel Jair Quezada Jasso es que las personas que ahora conocen los lujos y el dinero con el que vive, también aprecien cómo es el lugar en el que creció y en el que llevó a cabo sus primeras grabaciones de rap y hip hop.

Santa Fe Klan ha manifestado que contará su realidad con base en las propias experiencias de las que ha sido partícipe y que tanta curiosidad le da a sus seguidores, pues hay muchas personas que viven como él lo hizo hasta que era un adolescente, sin lujos, en las calles, rodeado de problemas y sin Internet.

Según la página especializada Bandamax, el documental tiene una tentativa fecha de estreno para el próximo 2023, pero es algo que se empezó a producir desde 2021 bajo la responsabilidad de Edgar Nito, quien fue el encargado de “Grandes ligas” y “Huachicoleo” dos de sus éxitos musicales que actualmente suman reproducciones.

Durante su paso por la alfombra roja de la cinta de superhéroes, Santa Fe Klan fue cuestionado sobre el secreto para salir de las calles y convertirse en una gran estrella, tanto que le han llegado importantes colaboraciones como la de Marvel, además manifestó su interés en convertirse en actor y dijo que no rechazaría la invitación para formar parte de alguna cinta si así se lo pidieran.

“Poco a poco, todo ha llevado su proceso no fue de un día a otro y yo creo que le hemos echado muchas ganas, hemos trabajado mucho desde los 13 años tengo 22, siempre soñando y siempre haciendo, perseverancia es lo que me ha tenido aquí, es lo que me ha hecho cada vez aprender más a hacer mi música, mis letras”, dijo el originario de Guanajuato.