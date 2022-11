Maya Nazor y Santa Fe Klan disfrutan de su amor en la playa

Maya Nazor y Santa Fe Klan se dejaron ver muy enamorados en su más reciente historia de Instagram, pues mostraron que se encuentran tomando unos días de descanso en la playa. Las imágenes han gustado a sus fanáticos, quienes están muy interesados en su relación, sobre todo, después de que corrieran los rumores de que habían terminado, ya que recientemente no habían estado juntos en redes sociales.

Hace unos días, Ángel Quezada, nombre real del rapero, se presentó con su exitoso show en la Arena Ciudad de México, la cual fue clausurada horas después de su concierto. El cantante de "Así soy" no ha parado de celebrar ésta presentación en uno de los escenarios más importantes del país, por lo que de acuerdo a algunos reportes, se fue las playas de la isla de Cozumel, Quintana Roo, junto a su familia y algunos amigos.

Maya Nazor y Santa Fe Klan se ven enamorados

Este martes, la influencer de 23 años compartió a sus más de 4 millones de seguidores en Instagram una historia en la que presumió que se encontraba con su novio y padre de su hijo Luka. En el pequeño clip, Maya muestra un poco de su bikini, mientras captura el momento en el que Santa Fe Klan le da un trago a su cerveza, para después posar para la cámara y abrazar a su pareja, a quien ha demostrado en diferentes ocasiones ama mucho.

Santa Fe Klan y Maya Nazor están más unidos que nunca Foto: Captura de Pantalla

Aunque esta vez Nazor no mostró a detalle su figura en el traje de baño de dos piezas, sí dejó claro que se encuentra junto a Ángel, pues hace algunas semanas comenzó a correr el rumor de que se habían separado, debido a que los usuarios de redes sociales no lo veían en sus publicaciones de Instagram y TikTok, en donde es muy activa. Sin embargo, con éstas imágenes la creadora de contenido presumió que está muy unida al cantante, ya que a pesar de que no aparezca en sus fotos y videos, siguen con su relación que tiene poco más de un año.

Maya y Ángel comenzaron una relación en agosto del año pasado, cuando el intérprete de "Te iré a buscar" le declaró su amor durante una presentación en el Teatro Juárez en Guanajuato, su estado natal. Aunque muchos especularon sobre sus verdaderos sentimientos, la influencer y el rapero sorprendieron al anunciar meses después que estaban en espera de su primer hijo Luka, el cual nació en junio del 2022.

A partir de ese momento, Santa Fe Klan ha dejado ver que para él es muy importante la familia, pues a pesar de que no puede estar con su hijo y su novia, debido a las giras por toda la República Mexicana y varias ciudades de Estados Unidos, hay veces que lo lleva con él a algunas de sus presentaciones, en las que se puede ver a Maya Nazor cargando al pequeño bebé de 5 meses, quien usa unos audífonos especiales para repeler el sonido.

El rapero trata de pasar tiempo con su familia IG @santa_fe_klan_473

En tanto, Santa Fe Klan está en uno de los mejores momentos de su carrera, ya que además de haberse presentado en el recinto de la Ciudad de México, también es uno de los latinos que está en la película "Black Panther: Wakanda Forever" debido a que su canción "Soy" es parte del soundtrack de la nueva cinta del Universo Cinematográfico de Marvel. Por lo que no es de sorprender que ahora se esté tomando unos días de descanso después de acumular tantos éxitos en su carrera.

