Maya Nazor enamora como vaquerita junto a Santa Fe Klan

Maya Nazor y Santa Fe Klan se han dejado ver muy enamorados en estos últimos días, ya que recientemente se les ha captado juntos. Esta vez, fue la influencer quien compartió en sus redes sociales una foto en la que aparece con su pareja, ya que mientras ella está luciendo como vaquerita, el rapero combina a la perfección al sólo modelar su look urbano. La imagen evidentemente conquistó a sus millones de seguidores, que no tardaron en reaccionar y dejar su "like", así como comentarios en los que reconocen que hacen buena pareja.

Recientemente, la influencer y el intérprete de "Así soy" han enfrentado rumores de su posible separación, pues en redes sociales no se habían visto juntos. Aunque la creadora de contenido había explicado la situación, continuaban los "chismes", no obstante, hace algunos días terminaron con todas las especulaciones al reaparecer durante la alfombra roja de los Premios de la Radio, evento en el que el artista, que está a días de cumplir 23 años, le hizo un homenaje a Paquita la del Barrio, cantando junto a ella y demostrando su talento y reconocimiento.

Maya Nazor y Santa Fe Klan se ven enamorados

Este lunes, Maya compartió en su cuenta de Instagram, en donde tiene 4 millones de seguidores, un par de fotografías en las que posó junto a su novio. La imagen es una postal del pasado, ya que fue capturada cuando ambos acudieron al concierto de Grupo Firme en Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, el pasado mes de septiembre; esto es conocido porque los dos traen el mismo atuendo que lucieron aquella vez, cuando sus videos disfrutando del show se hicieron virales en redes sociales.

Maya y Santa Fe Klan recuerdan el concierto de Grupo Firme IG @nazormaya

Con la frase "Siempre he pensado que nos vemos bien chulos juntos", Nazor, de 23 años, publicó la foto que causó furor entre sus seguidores quienes comentaron cosas como "Fan de su relación", "La mejor pareja, se ven súper bonitos juntos", "Siempre los apoyaremos a los 2", "Weritos hermosos" y "Super si la mejor pareja"; asimismo la imagen tiene 137 mil "likes" en menos de 24 horas, lo que comprueba que son muy queridos por sus admiradores.

Asimismo, la creadora de contenido robó miradas al lucirse como vaquerita, ya que sólo fue suficiente un sombrero para completar su look, de vestido entallado de mangas largas en color café, que hizo el match perfecto con el atuendo de su novio, quien tenía una playa era del mismo tono. De esta forma, Maya Nazor dejó claro porque es una influencer de moda y una fuente de inspiración para varias mujeres.

La novia de Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, es considerada una de las más guapas de las redes sociales, pues en sus cuentas como Instagram y TikTok presume su belleza. Mientras que en la plataforma de Meta muestra los mejores atuendos juveniles, como mini vestidos ajustados y pantalones de talle alto, en el sitio de videos se luce con sus movimientos de baile que cautivan a sus miles de seguidores.

Maya luce como vaquerita IG @nazormaya

Maya Nazor ya era conocida en redes sociales, sin embargo, su popularidad creció cuando comenzó a salir con el cantautor de "Te iré a buscar", con quien tiene un año de relación y un hijo de nombre Luka. Además de destacar por su noviazgo con el rapero mexicano, la influencer también tiene muchos admiradores por mostrar sus looks, que son perfectos para las madres jóvenes.

