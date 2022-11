VIDEO: Así enfrentó Jin de BTS al conductor que los maltrató cuando eran aprendices

Recientemente, el cantante coreano Kim Seok Jin, quien es miembro de la boyband del momento BTS, enfrentó a un conductor que anteriormente rechazó a la boyband debido a que no eran famosos, pues cuando ellos le pidieron una foto él se negó porque no eran conocidos.

¿Cómo lo enfrentó?

Como parte de sus promociones de “The Astronaut”, Jin asistió al canal oficial del famoso ídolo Park Myung-Soo y fue ahí donde le dio su merecido, pues recordó cuando el conductor los rechazó por no ser grandes estrellas.

Durante la transmisión, Myung-Soo, quien vestía del color oficial del ARMY, recordó que no era la primera vez se veían, pues su primer encuentro ocurrió hace ocho años en el baño de un aeropuerto. “Nos vimos una vez en el aeropuerto de Gimbo”, mencionó el conductor de 53 años. Por su parte, Jin lo confirmó y reveló que dicho encuentro pasó en un lavabo. “Sí, me dijiste que nada de fotos y que me fuera”, dijo el cantante de los Bangtan Boys en la entrevista.

Antes de su enlistamiento, Jin lanzó su canción “The Astronaut”.(Créditos: Facebook / BTS)

Ante esto, el conductor intentó justificarse y detalló que no quería tomarse fotos porque eran muchos los miembros de BTS. Sin embargo, el cantante de "The Astronaut" dijo que eso no era cierto y solo estaba él lavándose las manos. Finalmente, ambos olvidaron aquella situación y se reconciliaron.

Jin, una gran estrella

Más tarde, el mayor de los BTS, quien pronto se enlistará al servicio militar obligatorio de Corea del Sur, demostró que pese a su fama mundial sigue siendo muy humilde, pues comentó que uno de los mayores encantos de la boyband es que son muy familiares. Además, confesó que no se siente comodo cuando la gente lo elogia por su apariencia o sus logros, ya que él no cree que sea una "Gran estrella".

