Yuri invitó a Gloria Trevi a cantar con ella pero la cantante la rechazó por una poderosa razón

Yuri sigue generando polémica por los comentarios que lanzó contra la comunidad LGBT, quienes en represalia hace algunos meses hicieron un llamado a no acudir a los conciertos de la jarocha. Algunas celebridades se han sumado a la molestia contra la cantante y entre ellos estaría Gloria Trevi, que como muestra de apoyo habría decidido rechazar la invitación para compartir el escenario en la Arena Ciudad de México.

La intérprete de “Maldita primavera” goza de una larga trayectoria en la música y durante este tiempo se ganó el cariño del público por su talento; sin embargo, las declaraciones que hizo sobre las parejas del mismo sexo lograron reducir su popularidad entre el público más joven que externaron su molestia a través de redes sociales haciendo un llamado a “cancelarla”.

Gloria Trevi rechaza invitación de Yuri. Foto: IG @gloriatrevi

De acuerdo con una publicación en Twitter del influencer de espectáculos Pablo Chagra, la voz de “El recuento de los daños” rechazó una invitación de Yuri para estar juntas durante su próxima presentación en la Arena Ciudad de México. A través de los comentarios, internautas aseguraron que esta no sería la primera vez que Gloria Trevi le dice que no, pues también lo hizo para su show en Monterrey.

Yuri desata polémica

Uno de los primeros momentos con los que Yuri desató controversia fue al externar su opinión sobre la adopción de parejas del mismo sexo, pues señaló que su “instructivo” indica que es hombre y mujer: “Eso no quiere decir que porque yo no esté de acuerdo soy homofóbica (...) La mayoría de la gente que trabaja conmigo son gays, los amo profundamente y tengo amigos que adoro profundamente y no soy quién para juzgar”.

Comunidad LGBT se lanza contra Yuri. Foto: IG @oficialyuri

Aunque ha negado las acusaciones en su contra más de una vez y asegura no haber hablado mal, la comunidad se ha encargado de demostrar lo contrario. Como ocurrió con su entrevista con el youtuber “El Escorpión Dorado”, quien le preguntó sobre las presencias sexuales de sus exparejas: “Después unos chicos salen del otro lado y todo. ¿Cómo va a ser eso? Sí. Algún novio me salió gay. Fue horrible, horrible (…) No me ardió. Mas bien me preocupé. Me fui a hacer un análisis”.

Durante uno de sus conciertos, que se hizo viral a través de “Chisme No Like”, lanzó un comentario como “broma” sobre los hombres homosexuales y le llovieron críticas en redes sociales: “Hay tanta escasez de hombres, ¿verdad chicas? Tanto hombre guapo que se está yendo al monte. Yo a veces miro el cielo y digo ¿Por qué? por qué hombres tan guapos, tan bellos se están yendo al monte, por qué Ricky Martín, señor. Por qué Ricky Martin y no el Coque Muñiz, por ejemplo”.

