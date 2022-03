Comunidad LGBT responde a Yuri con pruebas de comentarios homofóbicos de la cantante jarocha

Yuri se convierte una vez más en blanco de la polémica luego de asegurar que no había hecho comentarios homofóbicos, algo a lo que miembros de la comunidad LGBT no tardaron en responder a través de redes sociales con videos y momentos en que la cantante lo había los había realizado.

La intérprete de “Maldita Primavera” ha sido criticada en más de una ocasión por comentarios que ha realizado en diversas entrevistas, mismos por los que artistas como Susana Zabaleta y Carmen Campuzano se han sumado a la polémica externado su descontento.

Durante un encuentro con los medios presentado en “Ventaneando”, la cantante jarocha aseguró que no había hecho comentarios contra la prensa y tampoco contra la comunidad LGBT, por lo que exigió pruebas de que así fuera y los internautas no dudaron en reunir evidencia.

“Nunca hay ningún video que yo haya hablado mal de ustedes o de la gente de la comunidad, nunca, que me lo pongan, ¡a ver!. Entonces la gente que no me quiere saca eso, a mí me tiene sin cuidado porque ahí hay un Dios”, dijo Yuri añadiendo que había personas de la comunidad que siguen su trabajo y otros a los que no les gusta.

Polémicas declaraciones de Yuri

Uno de los primeros momentos que los internautas recordaron de Yuri fue aquel donde externa su opinión sobre la adopción de parejas del mismo sexo, pues aseguro que su “instructivo dice que hombre y mujer”.

"Eso no quiere decir que porque yo no esté de acuerdo soy homofóbica (...) La mayoría de la gente que trabaja conmigo son gays, los amo profundamente y tengo amigos que adoro profundamente y no soy quién para juzgar”, añadió.

En entrevista con Escorpión Dorado la cantante también lanzó un comentario con el que generó gran molestia, pues fue cuestionada sobre las preferencias sexuales de sus parejas en el pasado y su respuesta causó polémica.

“¿Alguno te salió gay?”, preguntó el youtuber, “después unos chicos salen del otro lado y todo. ¿Cómo va a ser eso? Sí. Algún novio me salió gay. Fue horrible, horrible”, dijo la cantante.

“No me ardió. Mas bien me preocupé. Me fui a hacer un análisis. Se siente feo que tú crees que la gente que tú quieres es… y pues come papitas con cátsup. Arroz con popote”, dijo Yuri entre risas.

